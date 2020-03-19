Президент Федерации тенниса Франции Бернар Джудичелли рассказал о переносе «Ролан Гаррос» на конец сентября из-за пандемии коронавируса.

«Для нас было важно, чтобы этот турнир состоялся. Мы бы не приняли отмену грунтового сезона. Будет бабье лето, комфортная температура. Искренне думаем, что турнир получится хорошим. По телефону мы пообщались с Рафой [Надалем]. Он сказал, что это хорошее решение – оставить грунтовый сезон в календаре», – цитирует Джудичелли Daily Express.

Новые сроки проведения «Ролан Гаррос» – с 20 сентября по 4 октября.

Надаль выигрывал грунтовый мэйджор рекордные 12 раз.

Все профессиональные турниры отменены до 7 июня.

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