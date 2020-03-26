На ATP и WTA могут подать в суд, если теннисисты пропустят перенесенный на осень «Ролан Гаррос» ради участия в других турнирах.

Ссылаясь на источник в ITF, ESPN сообщает, что отказ от участия в «Ролан Гаррос» нарушает условие контракта между организациями и турнирами «Большого шлема» – участие игроков во всех четырех турнирах. Если теннисисты предпочтут соревнования в ATP- и WTA-турах, невыполнение условий соглашения может быть оспорено в суде.

«Ролан Гаррос» пройдет с 20 сентября по 4 октября – организаторы изменили сроки без согласования с ATP, WTA и теннисистами (кроме Рафаэля Надаля).

Новые сроки накладываются на проведение пяти турниров ATP, семи турниров WTA и выставочного Кубка Лэйвера.

Надаль поддержал перенос «Ролан Гаррос» на осень

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