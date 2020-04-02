Итальянский теннисист Фабио Фоньини раскритиковал организаторов «Ролан Гаррос» за выбранные ими сроки турнира.

«Я не согласен играть на «Ролан Гаррос» спустя всего неделю после US Open. Нужно время на восстановление, а эти турниры отстоят друг друга слишком близко.

Я говорю не столько о себе, сколько о таких ребятах, как Надаль и Джокович, которые всегда доходят до поздних стадий – четыре недели в формате «Большого шлема» за месяц – это вредно для здоровья», – заявил Фоньини в интервью La Stampa.

«Ролан Гаррос»-2020 был перенесен с мая на конец сентября, в то время как Уимблдон-2020 отменили вовсе.

В 2019-м Надаль выиграл Открытый чемпионат Франции в 12-й раз, Джокович дошел до полуфинала.

Уимблдон-2020 официально отменен

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