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«Не согласен с «Ролан Гаррос» сразу после US Open». Фоньини призвал подумать о Джоковиче и Надале
Итальянец считает, что четыре недели в формате пяти сетов за месяц – это вредно для здоровья теннисистов.
Итальянский теннисист Фабио Фоньини раскритиковал организаторов «Ролан Гаррос» за выбранные ими сроки турнира.
«Я не согласен играть на «Ролан Гаррос» спустя всего неделю после US Open. Нужно время на восстановление, а эти турниры отстоят друг друга слишком близко.
Я говорю не столько о себе, сколько о таких ребятах, как Надаль и Джокович, которые всегда доходят до поздних стадий – четыре недели в формате «Большого шлема» за месяц – это вредно для здоровья», – заявил Фоньини в интервью La Stampa.
- «Ролан Гаррос»-2020 был перенесен с мая на конец сентября, в то время как Уимблдон-2020 отменили вовсе.
- В 2019-м Надаль выиграл Открытый чемпионат Франции в 12-й раз, Джокович дошел до полуфинала.
Уимблдон-2020 официально отменен