Рафаэль Надаль на «Ролан Гаррос»-2019
Фото: Getty Images
Теннисистам увеличат паузу между двумя мэйджорами.
Организаторы «Ролан Гаррос» снова перенесли сроки проведения турнира.
По информации Le Parisien, Открытый чемпионат Франции перенесен еще на неделю: новые даты – с 20 сентября по 4 октября. Сообщается, что Федерация тенниса Франции решила скорректировать сроки после консультаций с ATP и WTA. Благодаря переносу теннисисты получат дополнительную неделю для восстановления после US Open.
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- Изначально «Ролан Гаррос» планировалось провести с 18 мая по 7 июня.
- Все профессиональные теннисные турниры, включая Уимблдон, отменены до 7 июля из-за пандемии коронавируса.
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