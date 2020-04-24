Теннисистам увеличат паузу между двумя мэйджорами.

Организаторы «Ролан Гаррос» снова перенесли сроки проведения турнира.

По информации Le Parisien, Открытый чемпионат Франции перенесен еще на неделю: новые даты – с 20 сентября по 4 октября. Сообщается, что Федерация тенниса Франции решила скорректировать сроки после консультаций с ATP и WTA. Благодаря переносу теннисисты получат дополнительную неделю для восстановления после US Open.

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Изначально «Ролан Гаррос» планировалось провести с 18 мая по 7 июня.

Все профессиональные теннисные турниры, включая Уимблдон, отменены до 7 июля из-за пандемии коронавируса.

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