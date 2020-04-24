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Le Parisien: «Ролан Гаррос» снова перенесен после консультаций с ATP и WTA

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Рафаэль Надаль на «Ролан Гаррос»-2019Рафаэль Надаль на «Ролан Гаррос»-2019

Рафаэль Надаль на «Ролан Гаррос»-2019

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Теннисистам увеличат паузу между двумя мэйджорами.

Организаторы «Ролан Гаррос» снова перенесли сроки проведения турнира.

По информации Le Parisien, Открытый чемпионат Франции перенесен еще на неделю: новые даты – с 20 сентября по 4 октября. Сообщается, что Федерация тенниса Франции решила скорректировать сроки после консультаций с ATP и WTA. Благодаря переносу теннисисты получат дополнительную неделю для восстановления после US Open.

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