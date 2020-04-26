Поступок, достойный восхищения.

Победитель «Ролан Гаррос» 2019 года в парном разряде Кевин Кравитц признался, что во время пандемии устроился на работу в один из супермаркетов.

«Как профессионал я имею право тренироваться в теннисном зале. Так что я играю три-четыре раза в неделю. И вот уже несколько недель я работаю в супермаркете за 450 евро. Раскладываю товары на полки вместе с приятелем, сортирую пустые коробки.

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На прошлой неделе работал охранником на входе, обрабатывал тележки для покупок дезинфицирующим средством. Я давно хотел посмотреть на обычную работу. Благодаря коронавирусу у меня появилась такая возможность», – цитирует Кравитца Spiegel.

Немецкий теннисист стал победителем «Ролан Гаррос» в паре с соотечественником Андреасом Мицом.

«Ролан Гаррос»-2019 в одиночном разряде выиграл испанец Рафаэль Надаль.

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