Новак Джокович в четвертьфинале «Ролан Гаррос»-2010
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Уже в следующем сезоне Ноле взял три «Шлема» из четырех.
Первая ракетка мира Новак Джокович признался, что десять лет назад чуть не завершил карьеру.
«В 2010-м я проиграл Мельцеру в четвертьфинале «Ролан Гаррос». После вылета я плакал. Это был ужасный момент, я хотел уйти из тенниса, потому что все казалось в черном цвете. Но это было перерождение, поскольку после того поражения я почувствовал себя свободнее.
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Я выиграл Australian Open в 2008-м, был третьей ракеткой мира, но не чувствовал счастья. Я знал, что способен на большее, но проигрывал большинство важных матчей Федереру и Надалю. Но тогда давление спало, я заиграл агрессивнее. Это был поворотный момент», – поделился Джокович воспоминаниями со Sky Sport Italia.
- Спустя 10 лет Джокович – 17-кратный победитель «ТБШ».
- У него положительная статистика личных встреч и с Надалем, и с Федерером.
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