Вот это заявление от Рафы!

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль сомневается, что сыграет на «Ролан Гаррос» в 2020 году, однако не планирует завершать карьеру.

«Не думаю, что на мне пауза отразится сильнее, чем на других теннисистах. Для меня и коллег последствия будут одинаковыми – по крайней мере для тех, кто в возрасте. Прогресс требует огромных усилий, дисциплины и желания. Уверен, у меня есть эти качества, но не знаю, увидите ли вы меня на «Ролан Гаррос» в этом году. Склоняюсь к тому, что в этом году мы вообще не будем играть, хотя надеюсь, что ошибаюсь.

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Вряд ли пауза приведет меня к завершению карьеры. В Испании каждый день умирало по 800-900 человек, это намного важнее. Сейчас не до раздумий о «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open. Спорт вернется, когда это будет возможно, но я пока не планирую завершать карьеру», – цитирует 33-летнего Надаля Lavoz de Galicia.

Из-за пандемии коронавируса «Ролан Гаррос» перенесен на сентябрь, Уимблдон отменен.

Надаль – 12-кратный победитель Открытого чемпионата Франции.

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