Легендарные ретро-матчи французского «Шлема». Что может быть привлекательнее?

«Ролан Гаррос»-2020 перенесен с привычных дат на сентябрь, но Eurosport не хочет, чтобы зрители скучали без тенниса. Для этого мы открываем голосование, и с вашей помощью определим матчи, которые будут показаны в дни, когда должен был состояться турнир – с 25 мая по 7 июня.

Голосуйте за легендарные битвы последних 30 лет из разных категорий, которые хотели бы пересмотреть еще раз.

Ролан Гаррос Надаль: «Не знаю, увидите ли вы меня на «Ролан Гаррос» в этом году» 09/05/2020 В 12:57

Наибольшее разочарование – 25 мая

Каждый любит андердогов. И для толпы не может быть ничего радостнее, чем победа слабого.

Начиная с первого-второго раундов и заканчивая абсолютно шокирующими поздними стадиями, чье поражение на «Ролан Гаррос» – самое захватывающее и шокирующее для вас?

Матчи-марафоны – 26 мая

За прошедшие годы «Ролан Гаррос» спродюссировал несколько эпичных триллеров, в которых игроки отдавали себя без остатка.

Санторо и Клемент переписали учебники истории с их матчем, затянувшимся на 6 часов и 33 минуты в 2006 году. Он стал самым продолжительным в истории турнира, но не единственным таковым.

Какой марафон ваш любимый?

Любимое французское – 27 мая

У французских болельщиков было много поводов для радости за эти годы. В 1983-м Янник Ноа стал первым с 1943-го чемпионом «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде. Спустя 17 лет Мэри Пирс стала первой француженкой, выигравшей турнир после 33-летнего перерыва. Сенсационные мастер-классы на грунтовых кортах показывало последнее поколение французских игроков в лице Жо-Вильфрида Тсонга и Гаэля Монфиса.

Какого французского игрока вы хотели бы снова увидеть в деле?

Лучшие матчи Серены – 28 мая

Серена не новичок в том, что касается успехов на «Ролан Гаррос» – из 23 побед на «Шлемах» здесь она поднимала трофей трижды (2002, 2013, 2015). В своем фирменном стиле Серена каждый раз отдает всю себя, независимо от того, проигрывает она или выигрывает.

Какую классику с ее участием вы бы хотели посмотреть еще раз?

Главные открытия – 29 мая

«Ролан Гаррос» – место, открывшее многих игроков, творивших в дальнейшем большие дела.

От 18-летнего Марата Сафина, показавшего намеки и перспективы в матче первого круга 1998 года против Андре Агасси, до убедительной 64-минутной победы Гарбинье Мугурусы над Сереной Уильямс во втором круге в 2014-м. Какой из прорывов ваш любимый?

Винтажные мужские финалы – 30 мая

Мы нашли любимые винтажные мужские финалы с участием звезд всех времен.

Какую классику вы хотели бы пересмотреть снова?

Единожды-чемпионы – 31 мая

Выиграть турнир «Большого шлема» – нелегкая задача. Некоторые чемпионы поднимали трофей несколько раз, в то время как другие ощутили вкус победы только однажды.

Хуан Карлос Ферреро, Майкл Чанг, Гастон Гаудио, Сэм Стосур и Елена Остапенко – их объединяет то, что выиграли один турнир «Большого шлема», и это был «Ролан Гаррос».

Чей победный момент ты хотел бы пережить снова?

«Ролан Гаррос» должен был пройти с 25 мая по 7 июня.

В 2019-м в одиночных разрядах победили Рафаэль Надаль и Эшли Барти.

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