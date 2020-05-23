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Директор «Ролан Гаррос» Ги Форже: «Турнир может пройти без зрителей»

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Новак Джокович в четвертьфинале «Ролан Гаррос»-2010

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Но шансы, что соревнование вообще состоится, довольно большие.

Директор «Ролан Гаррос» Ги Форже рассказал, при каких условиях турнир может состояться в 2020 году.

«Официальное заявление мы пока не делали, но, скорее всего, «Ролан Гаррос» пройдет где-то с конца сентября до начала октября. Мы тесно сотрудничаем с ATP, WTA и ITF, чтобы представить широкой общественности, каким будет теннисный календарь до конца года. Пока еще рано об этом говорить, но квалификация должна пройти с 20 по 27 сентября.

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Мы бы хотели принять как можно больше людей, потому что болельщикам было бы интересно вживую посмотреть на лучших теннисистов. Конечно, мы обязаны рассматривать все возможные варианты, в том числе и сценарий проведения без зрителей. Сегодня все движется в правильном направлении, у нас открываются магазины. Можно ожидать, что в ближайшие недели эта тенденция коснется баров и ресторанов.

Сейчас мы не знаем, что произойдет через месяц или два. Нам придется адаптироваться к тому, что скажут власти. Нужно оставаться амбициозными и оптимистичными. Мы надеемся, что «Ролан Гаррос» состоится и пройдет в хороших условиях», – цитирует Ги Форже Europe1.fr

  • Изначально турнир должен был состояться с 25 мая по 7 июня, но был отменен из-за пандемии коронавируса.
  • В 2019-м победу в мужском одиночном разряде одержал Рафаэль Надаль, в женском – Эшли Барти.

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