Классика тенниса: 18-летний Сафин в первом матче на «Шлемах» крушит Агасси

Марат Сафин на «Ролан Гаррос»
Фото: Getty Images
Официальный канал «Ролан Гаррос» ностальгирует по 1998-му.
В 1999-м Андре Агасси выиграл Открытый чемпионат Франции и первым со времен Рода Лэйвера собрал карьерный «Большой шлем». Но годом ранее уже знаменитый американец попал в первом раунде на 18-летнего Марата Сафина, который дебютировал в основной сетке мэйджоров. Тот пятисетовик многому научил обоих теннисистов.
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