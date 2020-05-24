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Классика тенниса: 18-летний Сафин в первом матче на «Шлемах» крушит Агасси

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Марат Сафин на «Ролан Гаррос»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
7 минут назад

Официальный канал «Ролан Гаррос» ностальгирует по 1998-му.

В 1999-м Андре Агасси выиграл Открытый чемпионат Франции и первым со времен Рода Лэйвера собрал карьерный «Большой шлем». Но годом ранее уже знаменитый американец попал в первом раунде на 18-летнего Марата Сафина, который дебютировал в основной сетке мэйджоров. Тот пятисетовик многому научил обоих теннисистов.

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