Марат Сафин в 1998 году
Фото: Getty Images
Прекрасная возможность насладиться теннисной классикой.
Eurosport продолжает показ матчей «Ролан Гаррос» прошлого, которые выбрали лично зрители канала. В пятницу, 29 мая, смотрите легендарные встречи 1989 и 1998 годов, в которых схлестнулись Иван Лендл с Майклом Чангом и Марат Сафин с Андре Агасси.
Первый матч стал уникальным по всем статьям, так как подарил миру самого молодого победителя турнира «Большого шлема» в истории – им стал как раз Чанг (в возрасте 17 лет и 3 месяцев). Если бы Майкл в четвертом круге не обыграл Лендла с 0:2 по сетам (первая его победа над №1 рейтинга), то этот рекорд отошел бы кому-то другому.
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17-летний Майкл Чанг на «Ролан Гаррос»
Фото: Getty Images
Вторая встреча точно придется по душе российским фанатам тенниса и поклонникам таланта Марата Сафина. Тот удивительный матч против Агасси, продолжавшийся 3 часа 12 минут, стал дебютным для 18-летнего Марата на ТБШ и завершился сенсацией – с той победы Сафин приковал к себе внимание и широкими шагами направился к славе.
Оба матча можно можно будет увидеть на телеканале Eurosport 1 и в Eurosport Player 29 мая.
А вот по этой ссылке вы можете выбрать матчи следующей недели.
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