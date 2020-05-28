Прекрасная возможность насладиться теннисной классикой.

Eurosport продолжает показ матчей «Ролан Гаррос» прошлого, которые выбрали лично зрители канала. В пятницу, 29 мая, смотрите легендарные встречи 1989 и 1998 годов, в которых схлестнулись Иван Лендл с Майклом Чангом и Марат Сафин с Андре Агасси.

Первый матч стал уникальным по всем статьям, так как подарил миру самого молодого победителя турнира «Большого шлема» в истории – им стал как раз Чанг (в возрасте 17 лет и 3 месяцев). Если бы Майкл в четвертом круге не обыграл Лендла с 0:2 по сетам (первая его победа над №1 рейтинга), то этот рекорд отошел бы кому-то другому.

Ролан Гаррос Голосуй за матчи «Ролан Гаррос», которые хочешь пересмотреть. Eurosport покажет их на второй неделе 25/05/2020 В 18:48

17-летний Майкл Чанг на «Ролан Гаррос» Фото: Getty Images

Вторая встреча точно придется по душе российским фанатам тенниса и поклонникам таланта Марата Сафина. Тот удивительный матч против Агасси, продолжавшийся 3 часа 12 минут, стал дебютным для 18-летнего Марата на ТБШ и завершился сенсацией – с той победы Сафин приковал к себе внимание и широкими шагами направился к славе.

Оба матча можно можно будет увидеть на телеканале Eurosport 1 и в Eurosport Player 29 мая.

А вот по этой ссылке вы можете выбрать матчи следующей недели.

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