Теннис
Ролан Гаррос

Чанг против Лендла и Агасси – Сафин. Смотри ретро-матчи на Eurosport 1 и Eurosport Player

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Марат Сафин в 1998 году

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 22 минут

Прекрасная возможность насладиться теннисной классикой.

Eurosport продолжает показ матчей «Ролан Гаррос» прошлого, которые выбрали лично зрители канала. В пятницу, 29 мая, смотрите легендарные встречи 1989 и 1998 годов, в которых схлестнулись Иван Лендл с Майклом Чангом и Марат Сафин с Андре Агасси.

Первый матч стал уникальным по всем статьям, так как подарил миру самого молодого победителя турнира «Большого шлема» в истории – им стал как раз Чанг (в возрасте 17 лет и 3 месяцев). Если бы Майкл в четвертом круге не обыграл Лендла с 0:2 по сетам (первая его победа над №1 рейтинга), то этот рекорд отошел бы кому-то другому.

Ролан Гаррос

Голосуй за матчи «Ролан Гаррос», которые хочешь пересмотреть. Eurosport покажет их на второй неделе

25/05/2020 В 18:48

17-летний Майкл Чанг на «Ролан Гаррос»

Фото: Getty Images

Вторая встреча точно придется по душе российским фанатам тенниса и поклонникам таланта Марата Сафина. Тот удивительный матч против Агасси, продолжавшийся 3 часа 12 минут, стал дебютным для 18-летнего Марата на ТБШ и завершился сенсацией – с той победы Сафин приковал к себе внимание и широкими шагами направился к славе.

Оба матча можно можно будет увидеть на телеканале Eurosport 1 и в Eurosport Player 29 мая.

А вот по этой ссылке вы можете выбрать матчи следующей недели.

Посмотри замечательные ретро-видео:

Самое странное празднование в карьере Сафина

Легендарный твинер Пирс в матче с Селеш на «РГ»-2000, который не повторить даже Монфису с Кирьосом

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Ролан Гаррос

Классика тенниса: 18-летний Сафин в первом матче на «Шлемах» крушит Агасси

24/05/2020 В 14:00
Ролан Гаррос

Директор «Ролан Гаррос» Ги Форже: «Турнир может пройти без зрителей»

23/05/2020 В 15:25
По теме
ТеннисРолан Гаррос
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Теннис

Бушар: «У всех есть хейтеры. Их наличие означает, что вы выделились»

41 МИНУТ НАЗАД
Теннис

Марафоны Серена – Азаренко, Серена – Энен – смотри на Eurosport 1 и Eurosport Player

19 ЧАСОВ НАЗАД
Ролан Гаррос

Классика тенниса: столкновение Сампраса и Бругеры во втором круге «Ролан Гаррос»-1996

21 ЧАСОВ НАЗАД
Теннис

«Русским точно переплачивают». Касаткина назвала футболистов пафосными и высокомерными

ДЕНЬ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Теннис

Самое странное празднование в карьере Сафина

00:00:59
Play Icon
Play Icon
Теннис

Легендарный твинер Пирс в матче с Селеш на «РГ»-2000, который не повторить даже Монфису с Кирьосом

00:00:30
Play Icon
Play Icon
Теннис

Блестящий розыгрыш Вавринки и Циципаса на «Ролан Гаррос»-2019

00:01:00
Play Icon
Play Icon
Теннис

Божественный розыгрыш с самого длинного матча в истории «Ролан Гаррос»

00:00:54
Play Icon

Тренды

Play Icon
Теннис

Самое странное празднование в карьере Сафина

15 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Теннис

Легендарный твинер Пирс в матче с Селеш на «РГ»-2000, который не повторить даже Монфису с Кирьосом

ДЕНЬ НАЗАД
Play Icon
НХЛ

👶🏻🎉У Овечкина родился второй сын, мальчика назвали Ильей

ВЧЕРА В 09:50
Play Icon
Чемпионат Англии

Отправили Дзюбу в «МЮ», Миранчуков к Моуру. Все клубы АПЛ получили по русскому – что будет дальше?

ВЧЕРА В 07:48
Play Icon
НХЛ

НХЛ возвращается: регулярка завершена, в плей-офф сыграют 24 команды

ВЧЕРА В 05:45
Чемпионат России

«На это ему предложили пойти вон». Стало известно, за что «Спартак» отправил Гулиева в дубль

26/05/2020 В 06:44
Play Icon
Футбол

Кажется, «Лейпциг» и «Аугсбург» тайно тренировались во время карантина. Смотри, как они всех крушат

25/05/2020 В 14:30
Play Icon
Чемпионат Испании

Тебас назвал дату рестарта Ла Лиги – это не 8 июня, а позже

25/05/2020 В 06:32
Чемпионат России

Журналисты Baza сообщили о тяжелом состоянии Кадырова. В «Ахмате» опровергли информацию

22/05/2020 В 20:17
Play Icon
Фигурное катание

Трусова не первая, кто ушел от Тутберидзе. Вспомнили Липницкую, Медведеву и других

22/05/2020 В 14:36
Play Icon
Play Icon
Теннис

Надаль сыграл за Надаля и вынес Шаповалова в теннисном симуляторе

27/04/2020 В 19:31
Play Icon
Чемпионат России

«Торпедо» представил обворожительный проект реконструкции стадиона имени Стрельцова

26/04/2019 В 22:22
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалГолосуй за матчи «Ролан Гаррос», которые хочешь пересмотреть. Eurosport покажет их на второй неделе
Следующий материал😢Анюков во второй раз завершил карьеру