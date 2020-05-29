Лендл – Макинрой, Курье – Агасси. Смотри легендарные финалы на Eurosport 1 и Eurosport Player

Иван Лендл и Джон Макинрой, «Ролан Гаррос»-1984
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До появления Рафаэля Надаля титульные матчи «Ролан Гаррос» нередко требовали пять сетов.
Eurosport продолжает показ ретро-матчей «Ролан Гаррос», которые хотели увидеть зрители канала и читатели сайта. Вечер 30 мая будет украшен легендарными финалами.
Весной 1984-го Джон Макинрой наконец-то добился прогресса на грунте и готовился добавить в коллекцию парижский «Шлем». В финале его ждал неудачник Иван Лендл, который к тому моменту слил все четыре финала мэйджоров. Пятое поражение казалось неотвратимым: американец легко забрал 2 сета и должен был закрывать матч. В этот момент чех понял, что терять нечего, расслабился и забрал нити игры.
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Не менее драматичным выдался американский финал-1991. Агасси был старше Курье на четыре месяца и уже набил шишку поражением в финале «Ролан Гаррос»-1990, в то время как Курье впервые забрался так далеко. Но опыт не всегда берет свое.
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