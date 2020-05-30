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Мустер – Чанг, Гаудио – Кория. Смотри легендарные финалы на Eurosport 1 и Eurosport Player

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Томас Мастер и Майкл Чанг, финал-1995

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
15 минут назад

Единственная австрийская победа на «Шлемах» и знаменитый аргентинский пятисетовик.

Очень круто выиграть десять «Шлемов» или вообще добиться результатов Биг-3. Но когда ты выиграл мэйджор один-единственный раз, то этот успех становится особенным. В последний день весны зрители Eurosport и подписчики Eurosport Player смогут увидеть такие триумфы.

В 1995-м Томас Мустер победил прославленного Майкла Чанга и стал единственным австрийцем, выигрывавшим «Шлем» в одиночках.

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Слева направо: Гильермо Кория, Гильермо Вилас, Гастон Гаудио

Фото: Getty Images

Куда более драматичным и по накалу, и по последствиям стал аргентинский финал «Ролан Гаррос»-2004 между Гастоном Гаудио и Гильермо Корией. 22-летний Кория носил звание Короля грунта, считался явным фаворитом, легко взял два сета и должен был забирать подачу при 4:4 40-0, но более опытный Гаудио сотворил чудо и отыгрался. Уже в пятом сете он дважды отыграл матчбол и забрал титул. Ни до ни после Гастон и близко не добивался таких успехов, а Кория морально сломался и в следующем году в двух эпичных финалах Монте-Карло и Рима отдал звание Короля грунта Рафе Надалю.

  • «Ролан Гаррос»-2020 должен был проходить 24 мая – 7 июня, но был перенесен на осень.

Предыдущие выпуски серии:

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