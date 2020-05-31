Джокович – Чеккинато, Надаль – Содерлинг. Смотри крушения топов на Eurosport 1 и Eurosport Player

Новак Джокович (справа) и Марко Чеккинато
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Легендарные матчи «Ролан Гаррос», которые завершились поражениями суперфаворитов.
Всего два года назад Новак Джокович покинул «Ролан Гаррос» в четвертьфинале после сенсационного поражения от итальянца Марко Чеккинато, который не поднимался в рейтинге ATP выше 16-й позиции и выиграл всего три одиночных титула.
Чеккинато дернул Новака в четырех сетах – 6:3, 7:6 (4), 1:6, 7:6 (11). Он довольно уверенно выиграл первый, вытянул на тай-брейке второй, но почти всухую отдал третий – тогда казалось, что Джокович очнулся и в пяти сетах методично доведет дело до победы. Но Марко закусился на очередном тай-брейке, который продлился до 11 очков, и вышел в единственный для себя полуфинал «ТБШ», где уступил Доминику Тиму.
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Поражение довольно больно ударило по сербу – он вспоминал, что после вылета отгородился от мира и отправился в пятидневный горный поход вместе с женой. Джокович реально перезагрузился: выиграл Уимблдон и US Open, а на «Мастерсе» в Шанхае взял у Чеккинато реванш – 6:4, 6:0.
Один из культовых матчей «РГ» нулевых – игра четвертого круга 2009 года, в которой Робин Содерлинг прервал 31-матчевую победную серию Рафаэля Надаля на турнире. Испанец занимал первое место в рейтинге, но после матча на табло зажегся счет 6:2, 6:7 (2), 6:4, 7:6 (2) не в его пользу. В следующем матче Содерлинг отправил домой десятого сеяного Николая Давыденко, дошел до финала и проиграл Роджеру Федереру.
Победа над Надалем стала самым ярким достижением шведа, и он сетует, что в интервью журналисты спрашивают его только о ней. «Но в моей карьере есть вещи, которыми я горжусь больше – я был в топ-5 мирового рейтинга, два раза выходил в финал турнира «Большого шлема». Может, Рафе лучше проиграть еще раз, чтобы меня не спрашивали о моей победе над ним?» – задается вопросом Робин.
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- «Ролан Гаррос»-2020 должен был проходить 24 мая – 7 июня, но был перенесен на осень.
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