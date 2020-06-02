Джокович против Надаля и Федерера. Смотри легендарные матчи «РГ» на Eurosport 1 и Eurosport Player

В обоих случаях серб навязал борьбу, но проиграл.

Eurosport продолжает показ матчей «Ролан Гаррос» прошлого, которые выбрали лично зрители канала. В среду, 3 июня, смотрите горячие встречи 2011 и 2013 годов, в которых Новак Джокович схлестнулся с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем соответственно.

Единственный кубок во Франции серб поднял в 2016-м – до этого его преследовали обидные неудачи. Новак был близок к попаданию в финал в 2011-м, но на его пути встал Роджер Федерер. Швейцарец проиграл Джоковичу три матча кряду, поэтому не был фаворитом, но собрал в кулак всю злость и вынес соперника в четырех партиях.

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«Я знал, что мне удастся победить», – слегка похвастался после встречи Роджер. Той победой Федерер лишил Джоковича не только права побороться за титул, но и возможности согнать Надаля с первой строчки рейтинга.

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Спустя два года Новак снова сильно прошел по сетке вплоть до полуфинала, но уперся в Рафу. Король грунта изрядно вымотался, прежде чем пробить дорогу к матчу за очередной парижский трофей – встреча продолжалась 4 часа 40 минут и завершилась со счетом 9:7 в пятой партии.

«Мне бы хотелось поздравить Новака с отличной игрой. Он великий чемпион. Рано или поздно ему удастся выиграть «Ролан Гаррос», – похвалил соперника после матча Надаль и выступил провидцем – спустя три года сербу «Ролан Гаррос» все же покорился.

Оба матча можно можно будет увидеть на телеканале Eurosport 1 и в Eurosport Player 3 июня.

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