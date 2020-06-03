Граф против Хингис и Селеш. Смотри легендарные матчи «РГ» на Eurosport 1 и Eurosport Player

Понаблюдай за тем, как великая немка забрала один парижский «Шлем» и отдала второй.

Eurosport продолжает показ матчей «Ролан Гаррос» прошлого, которые выбрали лично зрители канала. В четверг, 4 июня, смотрите легендарные встречи 1999 и 1992 годов, в которых Штеффи Граф сражалась за титул с Мартиной Хингис и Моникой Селеш соответственно.

1992 год стал самым ярким и результативным для Моники Селеш. На тот момент 19-летняя теннисистка уже была двукратной победительницей открытого чемпионата Франции (1990 и 1991 годов), поэтому приехала на турнир в статусе фаворита и действующей обладательницы титула. Это был ее шестой финал на ТБШ, и ни один из них она не проиграла. В том числе Граф в 1990-м во все той же Франции.

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Моника Селеш и Штеффи Граф перед финалом «Ролан Гаррос»-1992 Фото: Imago

На этот раз матч против Штеффи вышел для Моники значительно труднее – она победила только в третьем сете, который завершился со счетом 10:8. Благодаря этому триумфу Селеш закрепилась на вершине женского рейтинга, а положительные эмоции и уверенность в себе позволили ей в том же 1992-м дойти до финала Уимблдона (Граф взяла реванш) и победить на US Open.

1999-й – последний год, когда у Граф получилось выиграть «Шлем» – дальше начался период правления сестер Уильямс. Причем последний, 22-й титул, Штеффи оформила в Париже. В решающем матче немка сошлась с Мартиной Хингис, и он получился поистине упорным и эмоциональным. Хотя девушки очень продолжительное время находились в туре, эта встреча стала для них первой – швейцарка забрала первую партию, но Граф перевернула ход неудачно складывавшегося поединка.

Оба матча можно можно будет увидеть на телеканале Eurosport 1 и в Eurosport Player 4 июня.

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