Федерер – Содерлинг, Вавринка – Джокович. Легендарные финалы «РГ» на Eurosport 1 и Eurosport Player

Два мужских финала без Рафаэля Надаля, которые вы хотели увидеть.

В эпоху Рафаэля Надаля лишь трижды Париж чествовал другого чемпиона. В пятницу, 5 июня, смотрите, как один швейцарец пытался собрать карьерный «Большой шлем», а другой швейцарец мешал повторить это сопернику.

В 2009 году Рафа, будучи первой ракеткой мира и действующим победителем трех «Шлемов», неожиданно сгорел Робину Содерлингу. Швед дошел до финала, где ему противостоял Роджер Федерер. Маэстро, четыре года подряд проигрывавший Королю грунта на «Ролан Гаррос», получил шанс жизни на титул.

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Стэн Вавринка и Новак Джокович Фото: Imago

Спустя шесть лет Новак Джокович сделал то, что так и не удалось Федереру – победил Надаля на Открытом чемпионате Франции. Ноле замахивался не просто на карьерный «БШ», но и на календарный: Австралию серб забрал четырьмя месяцами ранее, а в последующие полгода он покорил Лондон и Нью-Йорк. Вот только в финале Джоковичу выпал Стэн Вавринка в легендарных шортах-семейниках.

Вывод: победить Надаля в Париже – чудовищно трудно, победить Надаля и потом выиграть «Ролан Гаррос» – невозможно.

Оба матча можно можно будет увидеть на телеканале Eurosport 1 и в Eurosport Player 5 июня.

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Ролан Гаррос Джокович против Надаля и Федерера. Смотри легендарные матчи «РГ» на Eurosport 1 и Eurosport Player ВЧЕРА В 11:54