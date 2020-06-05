Каприати – Клийстерс, Шарапова – Халеп. Смотри легендарные финалы на Eurosport 1 и Eurosport Player

Два лучших женских финала в XXI веке.

Ретрансляция лучших матчей в истории Открытого чемпионата Франции подходит к кульминации. Суббота, 6 июня, будет отмечена двумя классическими женскими финалами.

В 2001-м эпичнейший баттл за титул выдали Дженнифер Каприати и Ким Клийстерс, которая накануне матча справила 18-летие. Праздник окрылил бельгийку, которая легко взяла первый сет 6:1. Но более опытная американка, в том году уже взявшая Australian Open, взяла игру в свои руки. Решающий сет растянулся на 22 гейма и стал самым продолжительным в истории женских финалов «Ролан Гаррос».

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Дженнифер Каприати и Ким Клийстерс после финала «Ролан Гаррос»-2001 Фото: Getty Images

Удивительно, но в следующий раз титульный женский матч в Париже потребовал все три сета только через 13 лет. Грунтовую корону разыграли уже собравшая карьерный «Большой шлем» Мария Шарапова и дебютантка финалов Симона Халеп. В третьем сете показалось, что россиянка и румынка превзойдут рекорд продолжительности финала-2001, но опыт в нужный момент возобладал.

«Это был самый тяжелый финал «Большого шлема», который я когда-либо сыграла. Мое уважение Симоне», – сказала после игры Мария.

Оба матча можно можно будет увидеть на телеканале Eurosport 1 и в Eurosport Player 6 июня.

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