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Надаль против Федерера и Джоковича. Смотри лучшие финалы Рафы на Eurosport 1 и Eurosport Player

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Рафаэль Надаль

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 31 минут

7 июня он мог бы биться за 13-й титул «РГ».

Рафаэль Надаль – король грунта и обладатель рекордных 12 побед на «Ролан Гаррос». В 2020-м пандемия отложила поход за 13-м титулом как минимум до осени, но это не повод забывать о грунтовом величии Рафы. Пора пересмотреть лучшие финалы парижского мэйджора в его исполнении.

В 2011-м встретились первый и третий сеяные – Надаль защищал титул в статусе первой ракетки мира в борьбе против Роджера Федерера. В полуфинале он высадил Энди Маррея (четвертая ракетка турнира), швейцарец – Новака Джоковича (вторая). Самым сложным на пути к финалу для Рафы оказался первый круг: он сыграл пять сетов с Джоном Изнером и уступил ему две партии на тай-брейках. Потом были сплошь трехсетовики – даже против Маррея.

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На Федерера Надалю потребовалось четыре сета – матч завершился со счетом 7:5, 7:6 (3), 5:7, 6:1. Сражаясь практически на равных, Федерер вырвал третью партию, но сравнять не сумел и в четвертой взял только один гейм.

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, финал «РГ»-2011

Фото: Getty Images

Через год испанцу противостоял Джокович, в полуфинале прошедший Федерера. Сам Рафа легко расправился с Давидом Феррером (тот взял только пять геймов) и был готов к очередной победе на любимом турнире. Как часто бывает на «Ролан Гаррос», в финальный матч вмешался дождь, и Надаль с Джоковичем доигрывали в понедельник.

Встречу, которая проходила по расписанию, прервали при счете 6:4, 6:3, 2:6, 1:2 в пользу Рафы. Когда теннисисты вышли на корт снова, Надаль уверенно довел дело до победы и установил в последнем сете счет 7:5.

Оба матча можно увидеть на телеканале Eurosport 1 и в Eurosport Player 7 июня – если бы не пандемия, вероятно, Надаль бы бился в этот день за 13-й титул.

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