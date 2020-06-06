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Тест: угадай факты о Рафаэле Надале на «Ролан Гаррос»

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Тест: Рафаэль Надаль на «Ролан Гаррос»

Фото: Eurosport

Автор:Джамал Аль-Ханаки
27 минут назад
@Eurosport_RU

Самое главное о легендарных парижских походах Рафы.

Рафаэль Надаль – Король грунта: если и существует какое-либо утверждение в мировом спорте, которое вообще не подлежит сомнению, то вот оно.

Доминированию испанца на «Ролан Гаррос» аналогов не существует, он побеждал в Париже столько раз, что в подробностях и деталях его триумфов можно запутаться. Но ты ведь не запутаешься?

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Ровно 15 лет назад Надаль вошел в топ-10, он близок к рекорду

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  • 7 июня должен был состояться финал «Ролан Гаррос»-2020, но турнир был перенесен на осень из-за пандемии.
  • Вместо это Eurosport покажет два самых лучших титульных матча Рафы во Франции.

Надаль: «Не знаю, увидите ли вы меня на «Ролан Гаррос» в этом году»

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