Тест: угадай факты о Рафаэле Надале на «Ролан Гаррос»

Тест: Рафаэль Надаль на «Ролан Гаррос»
Фото: Eurosport
Самое главное о легендарных парижских походах Рафы.
Рафаэль Надаль – Король грунта: если и существует какое-либо утверждение в мировом спорте, которое вообще не подлежит сомнению, то вот оно.
Доминированию испанца на «Ролан Гаррос» аналогов не существует, он побеждал в Париже столько раз, что в подробностях и деталях его триумфов можно запутаться. Но ты ведь не запутаешься?
Теннис
Ровно 15 лет назад Надаль вошел в топ-10, он близок к рекорду
25/04/2020 В 19:58
- 7 июня должен был состояться финал «Ролан Гаррос»-2020, но турнир был перенесен на осень из-за пандемии.
- Вместо это Eurosport покажет два самых лучших титульных матча Рафы во Франции.
Надаль: «Не знаю, увидите ли вы меня на «Ролан Гаррос» в этом году»
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11/12/2019 В 13:54
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03/12/2019 В 14:33