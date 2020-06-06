Тест: угадай факты о Рафаэле Надале на «Ролан Гаррос»

Самое главное о легендарных парижских походах Рафы.

Рафаэль Надаль – Король грунта: если и существует какое-либо утверждение в мировом спорте, которое вообще не подлежит сомнению, то вот оно.

Доминированию испанца на «Ролан Гаррос» аналогов не существует, он побеждал в Париже столько раз, что в подробностях и деталях его триумфов можно запутаться. Но ты ведь не запутаешься?

Теннис Ровно 15 лет назад Надаль вошел в топ-10, он близок к рекорду 25/04/2020 В 19:58

7 июня должен был состояться финал «Ролан Гаррос»-2020, но турнир был перенесен на осень из-за пандемии.

Вместо это Eurosport покажет два самых лучших титульных матча Рафы во Франции

Надаль: «Не знаю, увидите ли вы меня на «Ролан Гаррос» в этом году»

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Теннис Экс-тренер Тима: «В 2020-м Джокович и Надаль уже не будут так доминировать» 11/12/2019 В 13:54