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На «Ролан Гаррос»-2020 пустят зрителей

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Рафаэль Надаль на «Ролан Гаррос»-2019

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Сколько болельщиков попадут на трибуны, пока неизвестно.

Организаторы «Ролан Гаррос» заявили, что в 2020 году турнир пройдет со зрителями на трибунах.

«Турнира без зрителей точно не будет. Пока окончательного решения о количестве зрителей нет, оно будет принято совместно с государственными органами», – цитирует Reuters президента Французской федерации тенниса Бернара Джудичелли.

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