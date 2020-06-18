Сколько болельщиков попадут на трибуны, пока неизвестно.

Организаторы «Ролан Гаррос» заявили, что в 2020 году турнир пройдет со зрителями на трибунах.

«Турнира без зрителей точно не будет. Пока окончательного решения о количестве зрителей нет, оно будет принято совместно с государственными органами», – цитирует Reuters президента Французской федерации тенниса Бернара Джудичелли.

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«Ролан Гаррос» был перенесен с мая-июня на осень из-за пандемии коронавируса: новые даты – с 21 сентября по 11 октября.

Действующие победители турнира – Рафаэль Надаль и Эшли Барти.

Теннис вернется 3 августа: «Ролан Гаррос» состоится через две недели после US Open

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