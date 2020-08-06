Пока Рафа не дает никаких гарантий.

12-кратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль рассказал, сыграет ли он на турнире в 2020 году.

«Верю, что «Ролан Гаррос» состоится. Думаю об этом и готовлюсь, но нужно следить за развитием событий. В последние недели складывается впечатление, что ситуация ухудшается. Но я буду участвовать, если условия позволят турниру пройти», – цитирует 34-летнего Надаля журналист AFP Том Эллнат.

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«Ролан Гаррос» был перенесен с конца мая. Новые сроки проведения турнира – с 27 сентября по 11 октября.

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