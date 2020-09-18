Победительница US Open-2020 Наоми Осака объявила, что не сыграет на «Ролан Гаррос».

«Привет, друзья! Во-первых, спасибо за поддержку на протяжении трех недель. Я бы не добилась этого без вас. К сожалению, в этом году я не сыграю на Открытом чемпионате Франции. Подколенное сухожилие все еще беспокоит, так что мне не хватит времени подготовится к грунту. В этот раз два турнира стоят в календаре очень близко. Желаю организаторам и игрокам всего наилучшего», – написала 22-летняя японская теннисистка.

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  • После возобновления сезона Осака дошла до финала Цинциннати и снялась из-за травмы, а затем одолела Викторию Азаренко в финале US Open.
  • Благодаря последним результатам японка поднялась на третье место рейтинга WTA.
  • «Ролан Гаррос» стартует 21 сентября.

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