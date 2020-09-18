«Привет, друзья! Во-первых, спасибо за поддержку на протяжении трех недель. Я бы не добилась этого без вас. К сожалению, в этом году я не сыграю на Открытом чемпионате Франции. Подколенное сухожилие все еще беспокоит, так что мне не хватит времени подготовится к грунту. В этот раз два турнира стоят в календаре очень близко. Желаю организаторам и игрокам всего наилучшего», – написала 22-летняя японская теннисистка.