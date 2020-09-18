Победительница US Open-2020 Наоми Осака объявила, что не сыграет на «Ролан Гаррос».
«Привет, друзья! Во-первых, спасибо за поддержку на протяжении трех недель. Я бы не добилась этого без вас. К сожалению, в этом году я не сыграю на Открытом чемпионате Франции. Подколенное сухожилие все еще беспокоит, так что мне не хватит времени подготовится к грунту. В этот раз два турнира стоят в календаре очень близко. Желаю организаторам и игрокам всего наилучшего», – написала 22-летняя японская теннисистка.
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- После возобновления сезона Осака дошла до финала Цинциннати и снялась из-за травмы, а затем одолела Викторию Азаренко в финале US Open.
- Благодаря последним результатам японка поднялась на третье место рейтинга WTA.
- «Ролан Гаррос» стартует 21 сентября.
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