Дамир Джумхур планирует открыть дело против организаторов «Ролан Гаррос». Ранее боснийца сняли с мэйджора из-за положительного теста на коронавирус у его тренера Петра Поповича и не дали им шанса на повторное тестирование.

Дамир уверен в ошибке: Попович уже переболел коронавирусом несколько месяцев назад, а тест, взятый в Белграде уже после отстранения от «Ролан Гаррос», дал отрицательный результат.

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«Мы сдали 15-20 тестов за последний месяц – все были негативными, – сказал Джумхур в интервью боснийскому изданию Klix. – Мы дважды тестировались в Риме и первый тест в Париже тоже был негативным. В субботу мы сдали второй тест. У меня ничего не обнаружили, но в воскресенье мой тренер получил звонок, в котором ему сообщили, что результат близок к положительному.

Хотя он пытался объяснить, что люди с антителами могут показать ошибочный положительный результат, нам не дали шанса на новый тест. Мы уверены, что он был бы отрицательным».

Также Джумхур посетовал, что теннисные правила одинаковы не для всех.

«Мне интересно, если бы такое случилось с Рафаэлем Надалем, Роджером Федерером или с их тренерами, получили бы ли они шансы на второй или даже на третий тест? Мы знаем, что правила одинаковы не для всех. Сомневаюсь, что таких больших игроков просто выкинули бы из турнира.

Сегодня я получу дополнительную информацию, после чего мы с моими адвокатами решим, что делать. Должен добавить, что вчера получил смс от Джоковича, который предложил мне помощь. Я рад, что он и другие теннисисты, которые точно не хотели бы оказаться в такой ситуации, оказывают мне поддержку».

Основная сетка «Ролан Гаррос»-2020 стартует 27 сентября.

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