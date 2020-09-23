Польская теннисистка Катажина Кава, отстраненная от «Ролан Гаррос» из-за положительного теста на коронавирус, по возвращении на родину снова сдала анализ – результат оказался отрицательным. Полька объявила в фейсбуке, что будет добиваться изменения протоколов, а следом в разговоре с журналистами намекнула, что посовещается с юристами.

«Во-первых, я хочу поговорить с юристом и понять, есть ли у меня шанс на какую-либо компенсацию за пребывание в Париже. Поскольку меня отстранили от турнира еще до жеребьевки, все предстартовые расходы легли на мои плечи. Этот «Ролан Гаррос – один из худших турниров в моей жизни. Я не сыграла ни одного матча, ничего не заработала и еще понесла огромные финансовые потери.

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Повлияла ли на меня ситуация с Джумхуром? В какой-то мере так и было: когда мне сообщили результат тестирования, я подумала, что я единственный отстраненный участник French Open. Но когда появилась информация о тренере Джумхура, то я решила написать пост в фейсбуке и связаться с Дамиром. Попробую узнать, какие шаги предпримет он. Чем больше голосов, тем лучше и тем больше шансов на перемены», – сказала Кава Przegląd Sportowy.

Кава – 128-я ракетка мира в рейтинге WTA.

Ранее босниец Дамир Джумхур и его тренер Петр Попович объявили о намерении судиться с руководством «Ролан Гаррос» из-за схожей ситуации.

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