Погруженный в себя Новак Джокович сидел с пустым взглядом и будто не слышал овации зрителей на корте Филиппа Шатрие. К 2015-му опустошение серба на «Ролан Гаррос» превратилось в обыденность – на протяжении десятилетия он четыре раза добирался до полуфинала, еще три раза участвовал в решающем матче, но неизменно проигрывал. Шесть раз Ноле останавливал Рафа Надаль, однажды он уступил Роджеру Федереру, а в 2015 году сенсацию преподнес Стэн Вавринка.

Джокович стал лишь третьим теннисистом в истории Открытой эры после Федерера и Гильермо Виласа, который проиграл в трех финалах грунтового мэйджора. Из-за доминирования Надаля победа на «Ролан Гаррос» превратилась в сводящую с ума цель не только для Новака. Рафа долгие годы мешал собрать карьерный «Шлем» даже Роджеру – тот закрыл гештальт лишь в 2009-м (через пять лет после победы на трех других мэйджорах) и то лишь благодаря Робину Содерлингу, который выбил испанского гиганта.

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Однако у Джоковича не получалось преодолеть «Ролан Гаррос» независимо от участия Надаля. Некоторые эксперты предположили, что несколько обидных проигрышей на турнире сформировали у серба комплекс. Даже вынос Рафы и Энди Маррея в сезоне-2015 не вдохновил его на решающее усилие. Тогда Новак взял три остальных «Шлема», но мощнейший Вавринка в четырех сетах показал лучшую игру в карьере и снова оставил соперника с утешительным призом. «Поздравляю Стэна, его команду и семью, – на церемонии награждения Джокович еле сдерживал слезы. – Мне нелегко говорить в данный момент, но в жизни есть более важные вещи, чем победа. Это личные отношения, уважение. Стэн, ты заслужил этот титул».

Новак искренне поздравил швейцарца, хотя понимал, какое значение имеет «Ролан Гаррос» для его наследия. Если бы он так и не взял французский мэйджор, пробел в списке титулов до конца жизни напоминал об упущенных возможностях. Та же судьба грозила Федереру – если бы не победа над Содерлингом, хейтеры Роджера использовали плохую статистику на грунте в качестве аргумента за Надаля в споре о величайшем теннисисте. Испанец 10 лет унижал звезд на парижских кортах, но в отличие от них побеждал и на остальных значимых турнирах. Неудивительно, что «Ролан Гаррос» превратился для Джоковича в Святой Грааль – после победы во Франции он бы раскрепостился и спокойно бился с другими легендами за теннисную корону.

Неукротимость Рафы оказалась для Новака не единственной проблемой на поздних стадиях. В 2012-м финал между испанцем и сербом дважды прерывали из-за дождя. Первая пауза пошла на пользу Джоковичу – он проиграл первые два сета, но перехватил инициативу и взял третью партию со счетом 6:2. Надаль потерял контроль, проваливал затяжные розыгрыши и жаловался судье на плохой контакт мяча с грунтом из-за влаги. Однако вторая задержка при счете 2:1 в пользу Новака в четвертом сете снова изменила ритм игры – когда завершение финала отложили до понедельника, Рафа получил возможность перезагрузиться после провального отрезка. Он вернулся на корт отдохнувшим и добил соперника (7:5). «Если бы матч продолжился в воскресенье, Джокович наверняка взял первый «Ролан Гаррос», – рассуждал колумнист Bleacher Report Амит Батра. – Тогда он стал бы первым теннисистом за 43 года, взявшим четыре «Шлема» подряд. Надаль делал все возможное, чтобы игру остановили в начале четвертого сета, но больше всего из-за дождя пострадал именно Джокович».

Два года спустя Рафа и Ноле снова встретились в финале – на этот раз сербу помешали не только соперник и погода, но и собственное здоровье. Матч проходил в экстремальной жаре, и Надаль справился с ней лучше серба: тот взял первый сет (6:3), но вымотался и еле успевал за мощными кроссами противника. Кульминацией стал момент в начале четвертого сета (к тому времени Джокович уже проигрывал по партиям), когда серба стошнило – чрезмерная нагрузка в тяжелых условиях вызвала рвоту, после чего очередная победа Надаля не вызывала сомнений. На парижском грунте Новак раз за разом натыкался на некий внутренний барьер. Даже мягкое покрытие срабатывало против него и не давало вытаскивать нереальные мячи за счет растяжки, как на любимом харде. В худшие моменты казалось, что стремительный и гибкий Джокович вязнет в зыбучих песках, пока Рафа летает по корту.

Новак Джокович Фото: Getty Images

Следующий сезон не прибавил Ноле уверенности. После выноса переживавшего спад Надаля оставшаяся часть турнира казалась для серба формальностью. Его считали явным фаворитом против Вавринки, но за эмоциональным всплеском последовало опустошение, и у Джоковича не хватило сил, чтобы вслед за Рафой остановить настроившегося на бой всей жизни Стэна. Такой провал легко мог уничтожить Новака, но вместо этого, наоборот, мотивировал – весь следующий год он бился с Марреем за звание первой ракетки мира. На «Ролан Гаррос»-2016 не заявился травмированный Федерер, Надаль тоже снялся перед третьим кругом из-за повреждения, так что сетка для серба и шотландца до поздних стадий получилась тренировочной.

Проблем не возникло даже в полуфиналах: Джокович в трех сетах смял неопытного Доминика Тима, а Вавринка не выдержал напора Маррея. Турнир имел особое значение для обоих: Энди никогда не доминировал на грунте и впервые оказался в шаге от титула на «Ролан Гаррос», а Новак слишком долго страдал и преодолевал себя ради этой победы. Несмотря на невероятное волевое усилие Ноле, первый сет развивался по сценарию финала римского «Мастерс», который легко забрал Энди. Пока соперник боролся с внутренними демонами, долговязый британец неотразимо подавал и перекрывал заднюю линию.

Возможно, именно близость очередного провала запустила величайшее преображение в карьере Джоковича. Он сделал брейк в первом же гейме второго сета, задвигался активнее и на протяжении трех партий громил принципиального соперника по корту. Во втором и третьем сетах Маррей взял лишь три гейма – к началу четвертого он опомнился, но оказалось слишком поздно: Джокович подал на матч и взял главный титул – теперь никто не обвинял его в комплексах и страхе перед грунтовым покрытием. Эксперт Eurosport Тумани Карайол , что в том камбэке проявились лучшие качества Новака: «Джокович уникален, и четвертая подряд победа на «Шлеме» показал, что к нему неприменимы теннисные законы. После ужасного первого сета ему хватило одного вырванного гейма, чтобы перевернуть ход матча. Такие игры часто проходят без явного преимущества, пока Новак внезапно не ускоряется и не меняет все в свою пользу».

Новак Джокович Фото: Getty Images

«Вероятно, это самый особенный момент моей карьеры», – подтвердил Джокович с трофеем в руках. Кроме травматичных воспоминаний и груза прошлых неудач, ради победы на «Ролан Гаррос» ему пришлось преодолеть находящегося на пике формы противника. В решающий момент даже три проигранных финала не лишили Джоковича силы воли и психологической устойчивости. Эпичные противостояния с Надалем на Australian Open-2012 или с Федерером на Уимблдоне в прошлом году получились зрелищнее, чем матч против Маррея в Париже, но именно та победа обеспечила Джоковичу место в истории.

Еще одно доказательство масштаба его достижения – книга французской журналистки Кэрол Бушар, полностью посвященная растянувшейся на 10 лет погоне Новака за грунтовым титулом. В этом сезоне серб не испытывает такого давления, как в 2016-м, но успех на «Ролан Гаррос» значил бы для него не меньше, чем четыре года назад: после скандала на US Open и критики со стороны других игроков очередная великая победа напомнит об уникальных способностях и величии серба. В Париже он считается лишь третьим фаворитом после Надаля и Тима, но сам вряд ли переживает из-за статуса андердога – ведь главный титул Джокович взял, когда в нем сомневался даже собственный тренер.

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