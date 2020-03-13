Организационный комитет Открытого чемпионата Франции отреагировал на новости о возможном изменении сроков проведения турнира из-за коронавируса.

Журналист Томас Клак написал в твиттере: «Видел сегодня заявление Федерации тенниса Франции о приостановке запланированных соревнований. Должен был впервые ехать в Париж на «Ролан Гаррос» (первый для меня турнир за пределами США) и все больше беспокоюсь, что его отменят. Мне следует переживать? Мысли?» Автор отметил в твите аккаунт «РГ».

Пресс-служба грунтового «Большого шлема» внезапно ответила Клаку. «До турнира еще несколько месяцев. В настоящее время мы не намерены отменять матчи. Федерация тенниса Франции, как и положено по ее статусу, будет следовать решениям правительства страны, когда последуют те или иные указания», – написал твиттер «Ролан Гаррос».

Из-за распространения коронавируса ATP объявила шестинедельную паузу, WTA не будет проводить соревнования пять недель.

Старт открытого чемпионата Франции запланирован на 25 мая.

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