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«Ролан Гаррос»: «Пока не планируем отменять турнир, будем следовать решениям правительства Франции»
Остается надежда, что Надаль возьмет в Париже 13-й титул.
Организационный комитет Открытого чемпионата Франции отреагировал на новости о возможном изменении сроков проведения турнира из-за коронавируса.
Журналист Томас Клак написал в твиттере: «Видел сегодня заявление Федерации тенниса Франции о приостановке запланированных соревнований. Должен был впервые ехать в Париж на «Ролан Гаррос» (первый для меня турнир за пределами США) и все больше беспокоюсь, что его отменят. Мне следует переживать? Мысли?» Автор отметил в твите аккаунт «РГ».
Пресс-служба грунтового «Большого шлема» внезапно ответила Клаку. «До турнира еще несколько месяцев. В настоящее время мы не намерены отменять матчи. Федерация тенниса Франции, как и положено по ее статусу, будет следовать решениям правительства страны, когда последуют те или иные указания», – написал твиттер «Ролан Гаррос».
- Из-за распространения коронавируса ATP объявила шестинедельную паузу, WTA не будет проводить соревнования пять недель.
- Старт открытого чемпионата Франции запланирован на 25 мая.
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