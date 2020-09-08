Первая ракетка мира Эшли Барти объявила о пропуске Открытого чемпионата Франции в 2020 году.

«Это было сложное решение, но, к сожалению, я не выступлю в Европе в этом сезоне. «Ролан Гаррос-2019» был особенным турниром в моей карьере, так что это решение я приняла с особым трудом.

US Open Первая ракетка мира Барти отказалась от участия в US Open 30/07/2020 В 05:45

У него есть две причины. Первая – риски, связанные со здоровьем, которые все еще приносит COVID. Вторая – моя подготовка, которая была бы неидеальной из-за того, что мой тренер не может выехать из Австралии. Я желаю всем игрокам и Федерации тенниса Франции успешного проведения «Ролан Гаррос».

Сейчас я с нетерпением ждут долгой предсезонки и лета в Австралии. Этот год получился сложным для всех, и хотя я разочарована выступлениями на теннисном корте, здоровье и благополучие семьи и команды всегда останется для меня в приоритете. Спасибо фанатам за непрекращающуюся поддержку, жду не дождусь, когда снова выступлю для вас», – написала Барти в инстаграме.

24-летняя австралийка в прошлом розыгрыше «Ролан Гаррос» победила в решающем матче Маркету Вондроушову и завоевала единственный в карьере титул на турнире «Большого шлема».

Помимо Барти во Францию также не приедут Саманта Стосур, Шуай Пен, Анастасия Потапова, Карла Суарес-Наварро и еще три китайские теннисистки.

Парижский грунтовый турнир «Большого шлема» стартует 27 сентября.

Ролан Гаррос На «Ролан Гаррос»-2020 пустят зрителей 18/06/2020 В 09:04