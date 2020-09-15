«Ролан Гаррос» объявил имена игроков, которым в этом году предоставят уайлд-кард в основную сетку турнира.
Приглашения на французский мэйджор получили экс-первая ракетка мира Энди Маррей и финалистка Уимблдона-2014 Эжени Бушар – на прошлой неделе канадка дошла до финала турнира в Стамбуле. К ним в компанию попала болгарская теннисистка Цветана Пиронкова, которая вернулась в тур после родов и на прошедшем US Open дошла до четвертьфинала, где уступила Серене Уильямс. 13 представителей страны-организатора тоже прошли в основную сетку через уайлд-кард, еще 17 французов и француженок зарубятся в квалификации.
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