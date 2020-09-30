За последние 10 лет на теле Лео Месси появились изображения матери и Иисуса, руки сына, игровой номер, лотос и витраж храма Святого Семейства. Златан Ибрагимович и Дэвид Бекхэм давно превратили себя в памятники искусства татуировки. Неймар, Серхио Рамос, Артуро Видаль, Уэйн Руни, Федор Смолов – тяжело назвать современного футболиста без символичного рисунка, значимой даты или мотивирующей надписи. То же касается баскетбола и хоккея. Даже ветераны джентльменского снукера Марк Уильямс и Стюарт Бинэм эпатируют огромными тату: валлиец раскрасил спину религиозными силуэтами, а англичанин отсчитывает нательными рисунками каждый завоеванный трофей.

Популярность татуировок среди спортсменов – отражение глобальной тенденции. По данным Dalia Research, 38% человек по всему миру имеют хотя бы одну татуировку – неудивительно, что представители одной профессии соответствуют статистике. Главным исключением остается теннис – самый популярный индивидуальный спорт в Европе выделяется не только необычной системой подсчета очков. Теннисисты делают татуировки намного реже футболистов или баскетболистов – вы вряд ли вспомните легендарные изображения на телах звезд ATP и WTA, а представить забитого Роджера Федерера намного сложнее, чем Криштиану Роналду. Эксперты и фанаты находят подобному исключению рациональное объяснение.

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Татуировка Полоны Херцог Фото: Getty Images

Исследование научного издательства Karger 2018 года показало: на ЧМ по футболу в России татуировки были заметны на открытых участках тела у 34% игроков, в то время как среди теннисистов топ-100 забитыми оказались лишь 9% (11% женщин и 7% мужчин). Практически все татуированные игроки занимали в рейтинге места с 15-го по 52-е. Теннисисты-мужчины имели татуировки исключительно на руках (у троих они были практически скрыты под рукавами поло). У 85% татуировки оказались на правой руке, при том что для 100% она является основной. Татуированные топ-теннисистки также без исключения забили руки, но у троих из них заметили татуировки на шее и бедрах.

Выводы ученых подтвердили визуальное впечатление: среди теннисистов тату распространены намного меньше, чем среди других спортивных звезд и прочих представителей той же возрастной категории (рисунки на теле имеют примерно 30% людей от 20 до 40 лет по всему миру по сравнению с 9% теннисистов). Кроме того, в отличие от забивающих все тело футболистов, татуировки теннисистов обычно достаточно маленькие, чтобы их можно было спрятать под рукавом или напульсником. Обнаружить причины феномена оказалось намного сложнее, чем констатировать его. По одной из версий, во всем виноват социокультурный бэкграунд: теннис исторически считается хобби привилегированного класса, в нем реже пробиваются на вершину выходцы из неблагополучных регионов и бедных семей.

В обычном мире стереотипы о популярности татуировок исключительно среди маргиналов и хулиганов устарели, но теннисные традиции по-прежнему сильны: в локальном сообществе яркий нательный рисунок посчитают не произведением искусства, а вульгарной безвкусицей. Лучшим примером консервативности тенниса является дресс-код на Уимблдоне: посещающих британский мэйджор реакционеров ужасает любое отклонение от белой цветовой гаммы. Если кто-то из фаворитов выделяется алой розой или разноцветным узором, местные медиа превращают личный выбор в скандал национального масштаба. Именно это произошло в 2012-м с бельгийской парницей Бетани Маттек-Сандс – девушка блеснула рукавом, а Metro посвятил ей заметку с заголовком «Это не теннис».

В теннисе к телу относятся не так толерантно, как в футболе. Это спорт, в котором с точностью до секунды распределено время между розыгрышами, а за порядком следят сразу семь судей. Неудивительно, что журналисты, болельщики и сами игроки контролируют внешность и стиль не менее строго, чем соблюдение правил. Самый популярный ответ на вопрос «Почему у гольфистов и теннисистов нет тату» на сайте Reddit поддерживает теорию об элитарности и строгом этикете: «Это виды спорта, которыми занимаются преимущественно белые люди из высших слоев общества, где не принято иметь татуировки».

Другие версии выглядят более прагматично. Во-первых, теннис – индивидуальный спорт, а командные игроки часто делают татуировки под влиянием одноклубников. Впрочем, это не объясняет, почему забиваются снукеристы – представители другого спорта со строгим этикетом и обязательным дресс-кодом. Во-вторых, в теннисе более насыщенный календарь и более обширная география турниров, чем в футболе или баскетболе. На протяжении почти всего календарного года спортсмены заняты либо адаптацией после перелетов, либо подготовкой к матчам. После татуировок коже для восстановления необходим перерыв от физических нагрузок, но в таких условиях даже недельный простой из-за рисунка на теле – непозволительная роскошь. Теннисистам банально некогда забиваться из-за тренировок и джетлагов. Наконец, они могут быть достаточно скрытными, чтобы прятать татуировки под одеждой, хотя этот вариант тоже под вопросом – элитные игроки слишком часто привлекают внимание медиа, чтобы огромные дракон или тигр остались незамеченными.

Конечно, культурные стереотипы трансформируются под влиянием массовой культуры даже в самых консервативных сферах, и теннис – не исключение. Элина Свитолина набила тигрицу на бедре, надпись Carpe Diem («Лови момент») на ребре ладони и индийский символ Ом на правом запястье. Главный хулиган ATP Ник Кирьос в апреле этого года превратил руку в трибьют погибшему в авиакатастрофе Коби Брайанту и другой легенде НБА Леброну Джеймсу, хотя случай австралийца, скорее, лишь подтверждает правило: ничего удивительного, что татуировку сделал самый скандальный участник тура.

Намного более яркий пример – цитата ирландского писателя и драматурга Сэмюэла Беккета на левом предплечье Стэна Вавринки. Надпись звучит так: «Ты пробовал. Ты ошибался. Неважно. Попробуй снова. Ошибись снова. Ошибись лучше». Татуировка швейцарца не нарушает негласный теннисный этикет и отлично вписывается в интеллигентный образ – мало кто из спортсменов вообще знает Беккета, а Вавринка превратил фразу лауреата Нобелевской премии и классика модернизма в личный девиз. Сам спортсмен не раз говорил, что татуировка – не просто эффектное высказывание, а олицетворение философии, которая помогает ему справляться с неудачами. «Я увидел цитату давно, и она засела у меня в голове, – объяснил Вавринка. – Это то, как я отношусь к жизни и к теннису. Значение цитаты не меняется в зависимости от успехов, потому что всегда случаются разочарования. Почти на каждом турнире тебя ждет поражение. Не каждый из нас Рафа или Новак, чтобы забирать большинство титулов». Швейцарец победил теннисный консерватизм благодаря личному подходу: татуировка напоминает ему об исторической победе над Джоковичем в четвертьфинале Australian Open-2014 после 14 поражений подряд и о трех выстраданных «Шлемах».

Стэн Вавринка Фото: Getty Images

Индивидуальность спортсмена привлекает фанатов не меньше, чем талант или характер. Разные способы самовыражения звезд лишь добавляют теннису зрелищности, а татуировки говорят о них больше, чем следование этикету или дресс-коду. Признание Кирьоса в страсти к баскетболу и надпись Вавринки – это не угроза традициям, а лишь напоминание о том, что на корт выходят личности с разными страхами, привязанностями и амбициями. Их отличия друг от друга делают спорт живым.

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