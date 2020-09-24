Сегодня, 24 сентября, в Париже прошла жеребьевка последнего турнира «Большого шлема»-2020 – открытого чемпионата Франции.

В женской сетке первая ракетка «Ролан Гаррос» Симона Халеп сыграет в стартовом матче с испанкой Сарой Соррибес-Тормо. В ее четверти также друг с другом в дебютном круге сыграют две русские теннисистки – Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова.

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Третья сеяная Элина Свитолина из Украины встретится с еще одной девушкой из России – Варварой Грачевой. Четвертый номер посева Софья Кенин сразится за выход во второй раунд с Людмилой Самсоновой. Серене Уильямс досталась соотечественница Кристи Ан.

В мужском одиночном разряде первая ракетка мира Новак Джокович сыграет со шведом Микаэлем Имером. По жеребьевке в 1/8 финала серб может встретиться с Кареном Хачановым, которому в соперники по первому раунду достался Камил Майхржак.

В другой четверти могут сыграть друг с другом Даниил Медведев и Андрей Рублев. Главный теннисист России в стартовом круге сразится на корте с венгром Мартоном Фучевичем, Рублев зарубится с американцем Сэмом Куэрри.

В третьей четверти сетки победитель US Open-2020 Доминик Тим сыграет с Марином Чиличем, а 16-й номер посева Стэн Вавринка – с британцем Энди Марреем. На четвертых у этих парней восемь титулов «Большого шлема». А второй сеяный Рафаэль Надаль в дебютном раунде встретится с белорусом Егором Герасимовым.

«Ролан Гаррос» стартует в Париже 27 сентября. Трансляции из Парижа ловите на Eurosport в телевизоре и интернете.

Рекордсмен турнира Рафаэль Надаль может завоевать 13-й титул на французском грунте.

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