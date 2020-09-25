Российская теннисистка Камилла Рахимова вышла в основную сетку «Ролан Гаррос». В финале квалификации 19-летняя россиянка, занимающая 189-е место в мировом рейтинге, обыграла Наталью Костич (202-я) из Сербии.

Еще одна теннисистка из России – Вера Звонарева – не прошла в основную сетку. В матче финального раунда квалификации Вера потерпела поражение от 16-й сеяной – румынки Моники Никулеску.