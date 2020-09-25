В конце сентября – неожиданно поздно – в Париже стартует последний турнир «Большого шлема». «Ролан Гаррос» из-за пандемии съехал с июня на осень, но из-за этого не перестал быть главным грунтовым событием года.

Коронавирус сократил аудиторию на парижских кортах в 35 раз: на трибуны пустят только 1000 зрителей ежедневно, но это вряд ли повлияет на интерес к открытому чемпионату Франции у болельщиков перед экранами телевизоров и гаджетов. Турнир начнется уже в это воскресенье, и Eurosport покажет его в полном объеме, с первой подачи и до последнего кубка.

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Трансляции

Новак Джокович, «Ролан Гаррос» Фото: Getty Images

C 27 сентября по 11 октября телеканалы Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport Gold и Eurosport 4K завалят тебя лучшими и самыми интересными теннисными играми с участием звезд мирового спорта. На Ultra HD-версии тебя ждут все матчи с центрального корта Филиппа Шатрие в режиме сверхвысокой четкости. А на Eurosport 1 всю первую неделю турнира встречай эксклюзивное программирование – в локальном окне мы покажем матчи преимущественно с участием русских теннисистов.

Если ты поддался моде и выбросил телевизор, то для тебя есть Eurosport.ru – кликай на кнопку «Смотреть», подписывайся и не пропускай ни один гейм, сет и матч. Смотреть онлайн даже удобнее – в интернете доступна картинка со всех 12 кортов «Ролан Гаррос», чтобы самому выбирать самые зрелищные встречи.

Фавориты

Рафаэль Надаль, финал «Ролан Гаррос»-2019 Фото: Getty Images

Главный претендент на титул в мужском одиночном разряде не меняется уже 15 лет. Рафаэль Надаль ради «Ролан Гаррос» не приехал в Нью-Йорк и хочет получить в Париже 13-й Кубок мушкетеров. Правда, испанец сенсационно проиграл в четвертьфинале римского «Мастерса», и престижный Italian Open остался за первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Ноле тоже навяжет борьбу Рафе за трофей. Есть еще и двукратный финалист грунтового «Шлема» Доминик Тим, который в начале сентября взял US Open. Австриец умеет играть на глине и явно бросит вызов надоевшим старикам из большой тройки.

У дам есть одна теннисистка, на которую с боем пойдут все остальные. И нет, это не Серена Уильямс. Симона Халеп тоже не полетела в Штаты и сохранила отличную форму перед грунтовой частью сезона. Она легко выиграла турнир в Риме и подходит к «Ролан Гаррос» в статусе основного кандидата на трофей. Да, в сетке остаются и та же Серена, и Гарбинье Мугуруса, и даже Каролина Плишкова, но они все чуть меркнут перед сиянием румынской примы. Хотя это женский теннис, и здесь часто случаются неожиданности.

Комментаторы

Если ты часто залипаешь на теннисные трансляции Eurosport, то уже привык к голосам твоих любимчиков. У микрофона на матчах «Ролан Гаррос» окажутся Александр Метревели и Анна Дмитриева, Владас Ташев и Николай Саприн, Илья Геец и Александр Каливод. А еще Максим Янчевский Софья Авакова, Сергей Горбунов, Сергей Дерябкин, Кирилл Дышловой, Вадим Кольцов и Александр Собкин.

Хорошая новость для поклонников Анны Чакветадзе – она снова с нами на Eurosport, ловите ее репортажи в трансляциях «Ролан Гаррос».

Вместе с play-by-play-комментаторами на канале как всегда будут лучшие эксперты – Анастасия Мыскина, Надежда Петрова и Елена Веснина сделают твоим ушам хорошо все две недели французского «Шлема».

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