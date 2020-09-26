Действующий чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль раскритиковал условия проведения турнира.

«На улице девять градусов – экстремальная ситуация для проведения турнира под открытым небом. Почти каждый день будет идти дождь, будет холодно и ветрено. Мячи сильно отличаются от тех, что были в предыдущие годы. Я уже тренировался такими мячами на Майорке в жару, а они уже были тяжелыми и медленными. Здесь, в Париже, они просто каменные в такую погоду. Мы должны адаптироваться к этому.

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Я должен принять все проблемы, которые могут возникнуть, и преодолеть их наилучшим образом. Из всех розыгрышей «Ролан Гаррос», в которых я участвовал, у этого самые экстремальные условия. Wilson впервые делает мячи для «РГ», и есть много вещей, которые нужно улучшить. Организаторы проанализируют все после завершения турнира. Этот мяч может быть опасен для плеч и локтей», – цитирует испанца Tennis World.

  • В финале прошлогоднего турнира Надаль обыграл Доминика Тима.
  • Это была 12-я победа Надаля на «Ролан Гаррос» в 12 финалах.

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