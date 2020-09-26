«На улице девять градусов – экстремальная ситуация для проведения турнира под открытым небом. Почти каждый день будет идти дождь, будет холодно и ветрено. Мячи сильно отличаются от тех, что были в предыдущие годы. Я уже тренировался такими мячами на Майорке в жару, а они уже были тяжелыми и медленными. Здесь, в Париже, они просто каменные в такую погоду. Мы должны адаптироваться к этому.