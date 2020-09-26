Корт Филиппа Шатрие

Янник Синнер (Италия) – Давид Гоффен (Бельгия, 11) – начало в 12:0 (мск)

Roland-Garros
«Мячи просто каменные». Надаль недоволен условиями на «Ролан Гаррос»
9 ЧАСОВ НАЗАД

Симона Халеп (Румыния, 1) – Сара Соррибес (Испания)

Анетт Контавейт (Эстония, 17) – Каролин Гарсия (Франция)

Стэн Вавринка (Швейцария, 16) – Энди Маррей (Великобритания)

Корт Сюзанн Ленглен

Виктория Азаренко (Беларусь, 10) – Данка Ковинич (Черногория) – начало в 12:00 (мск)

Юрий Родионов (Австрия) – Жереми Шарди (Франция)

Йоханна Конта (Великобритания, 9) – Кори Гауфф (США)

Александр Зверев (Германия, 6) – Денис Новак (Австрия)

Корт Симон Матьё

Маргарит Гаспарян (Россия) – Элис Мертенс (Бельгия, 16) – начало в 12:00 (мск)

Анна-Каролина Шмидлова (Словакия) Винус Уильямс (США)

Бенуа Пэр (Франция, 23) – Сунву Квон (Южная Корея)

Миомир Кечманович (Сербия) Диего Шварцман (Аргентина, 12)

Корт 14

Айла Томлянович (Австралия) – Мария Саккари (Греция, 20) – начало в 12:00 (мск)

Даниэль Эванс (Великобритания, 32) – Кэй Нисикори (Япония)

Барбора Стрыцова (Чехия, 32) – Варвара Лепченко (США)

Корентен Муте (Франция) – Лоренцо Джустино (Италия)

Корт 7

Мари Бузкова (Чехия) – Кайя Канепи (Эстония) – начало в 12:00 (мск)

Эллиот Беншетри (Франция) Джон Изнер (США, 21)

Борна Чорич (Хорватия, 24) – Норберт Гомбос (Словакия)

Анна Калинская (Россия) – Эжени Бушар (Канада)

Корт 9

Себастьян Корда (США) – Андреас Сеппи (Италия) – начало в 12:00 (мск)

Марко Чеккинато (Италия) – Алекс де Минаур (Австралия, 25)

Камила Джорджи (Италия) – Мартина Тревисан (Италия)

Грэт Миннен (Бельгия) – Надя Подороска (Аргентина)

Корт 10

Анна Блинкова (Россия) – Астра Шарма (Австралия) – начало в 12:00 (мск)

Пабло Андухар (Испания) – Стефано Травалья (Италия)

Джордан Томпсон (Австралия) – Раду Албот (Молдавия)

Корт 11

Камилла Рахимова (Россия) – Шелби Роджерс (США) – начало в 12:00 (мск)

Томаш Махац (Чехия) – Тэйлор Фритц (США)

Ирина Бегу (Румыния) – Джил Тайхманн (Швейцария)

Нина Стоянович (Сербия) – Барбора Крейчикова (Чехия)

Корт 12

Мэддисон Инглис (Австралия) – Екатерина Александрова (Россия, 27) – начало в 12:00 (мск)

Федерико Кориа (Аргентина) – Джейсон Юнг (Тайвань)

Федерико Дельбонис (Аргентина) – Хуан Лондеро (Аргентина)

Даяна Ястремская (Украина, 24) – Дарья Гаврилова (Австралия)

Корт 13

Бенджамин Бонци (Франция) – Эмиль Руусувуори (Финляндия)

Александра Саснович (Беларусь) – Анна-Лена Фридсам (Германия)

Доминик Кёпфер (Германия) – Антуан Хоан (Франция)

Кирстен Флипкенс (Бельгия) – Юлия Путинцева (Казахстан, 23)

Мужская сетка «Ролан Гаррос»

Женская сетка «Ролан Гаррос»

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