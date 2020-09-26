Корт Филиппа Шатрие
Янник Синнер (Италия) – Давид Гоффен (Бельгия, 11) – начало в 12:0 (мск)
Симона Халеп (Румыния, 1) – Сара Соррибес (Испания)
Анетт Контавейт (Эстония, 17) – Каролин Гарсия (Франция)
Стэн Вавринка (Швейцария, 16) – Энди Маррей (Великобритания)
Корт Сюзанн Ленглен
Виктория Азаренко (Беларусь, 10) – Данка Ковинич (Черногория) – начало в 12:00 (мск)
Юрий Родионов (Австрия) – Жереми Шарди (Франция)
Йоханна Конта (Великобритания, 9) – Кори Гауфф (США)
Александр Зверев (Германия, 6) – Денис Новак (Австрия)
Корт Симон Матьё
Маргарит Гаспарян (Россия) – Элис Мертенс (Бельгия, 16) – начало в 12:00 (мск)
Анна-Каролина Шмидлова (Словакия) Винус Уильямс (США)
Бенуа Пэр (Франция, 23) – Сунву Квон (Южная Корея)
Миомир Кечманович (Сербия) Диего Шварцман (Аргентина, 12)
Корт 14
Айла Томлянович (Австралия) – Мария Саккари (Греция, 20) – начало в 12:00 (мск)
Даниэль Эванс (Великобритания, 32) – Кэй Нисикори (Япония)
Барбора Стрыцова (Чехия, 32) – Варвара Лепченко (США)
Корентен Муте (Франция) – Лоренцо Джустино (Италия)
Корт 7
Мари Бузкова (Чехия) – Кайя Канепи (Эстония) – начало в 12:00 (мск)
Эллиот Беншетри (Франция) Джон Изнер (США, 21)
Борна Чорич (Хорватия, 24) – Норберт Гомбос (Словакия)
Анна Калинская (Россия) – Эжени Бушар (Канада)
Корт 9
Себастьян Корда (США) – Андреас Сеппи (Италия) – начало в 12:00 (мск)
Марко Чеккинато (Италия) – Алекс де Минаур (Австралия, 25)
Камила Джорджи (Италия) – Мартина Тревисан (Италия)
Грэт Миннен (Бельгия) – Надя Подороска (Аргентина)
Корт 10
Анна Блинкова (Россия) – Астра Шарма (Австралия) – начало в 12:00 (мск)
Пабло Андухар (Испания) – Стефано Травалья (Италия)
Джордан Томпсон (Австралия) – Раду Албот (Молдавия)
Корт 11
Камилла Рахимова (Россия) – Шелби Роджерс (США) – начало в 12:00 (мск)
Томаш Махац (Чехия) – Тэйлор Фритц (США)
Ирина Бегу (Румыния) – Джил Тайхманн (Швейцария)
Нина Стоянович (Сербия) – Барбора Крейчикова (Чехия)
Корт 12
Мэддисон Инглис (Австралия) – Екатерина Александрова (Россия, 27) – начало в 12:00 (мск)
Федерико Кориа (Аргентина) – Джейсон Юнг (Тайвань)
Федерико Дельбонис (Аргентина) – Хуан Лондеро (Аргентина)
Даяна Ястремская (Украина, 24) – Дарья Гаврилова (Австралия)
Корт 13
Бенджамин Бонци (Франция) – Эмиль Руусувуори (Финляндия)
Александра Саснович (Беларусь) – Анна-Лена Фридсам (Германия)
Доминик Кёпфер (Германия) – Антуан Хоан (Франция)
Кирстен Флипкенс (Бельгия) – Юлия Путинцева (Казахстан, 23)