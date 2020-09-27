«Вы смеетесь? Разве не видите, что происходит? Вы не играете и не представляете. Я готова играть и не жалуюсь, но это немного нелепо», – обратилась Виктория к судье. Рефери попросила ее подождать на корте, пока принимается решение, но теннисистка отказалась.