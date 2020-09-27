Матч первого круга «Ролан Гаррос» между белоруской Викторией Азаренко и черногорской теннисисткой Данкой Ковинич был прерван.

Инициатором приостановки стала 31-летняя Азаренко, недовольная погодными условиями – холодом, ветром и моросящим дождем.

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«Вы смеетесь? Разве не видите, что происходит? Вы не играете и не представляете. Я готова играть и не жалуюсь, но это немного нелепо», – обратилась Виктория к судье. Рефери попросила ее подождать на корте, пока принимается решение, но теннисистка отказалась.

«Я не буду тут сидеть, я замерзну. Восемь градусов. Я живу во Флориде и привыкла к жаре», – заявила Азаренко, надела теплую куртку и ушла. Соперница отправилась следом, и матч официально приостановили. Позже он был возобновлен.

Вика Азаренко отказалась продолжать игру в дождь

  • Паузу назначили при счете 2:1 в пользу Виктории.
  • Обычно «Ролан Гаррос» проходит в мае-июне, в 2020-м турнир перенесли из-за пандемии коронавируса.
  • Над центральным кортом имени Филиппа Шатрие в начале 2020 года появилась раздвижная крыша – Давид Гоффен и Янник Синнер проводят первый матч «РГ» без угрозы дождя.

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