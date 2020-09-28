Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу в первом круге «Ролан Гаррос» над Светланой Кузнецовой.

«Рада, что смогла сегодня победить. Психологически всегда сложнее играть против русской соперницы, к тому же мы со Светой дружим. Кузнецова – опытная теннисистка и вообще всегда хороша на грунте. Считаю, что в первом и третьем сетах я сыграла так, как должна. Уверенно стартовала, знала, как именно нужно действовать. В первом гейме второго сета чуть заторопилась, отдала преимущество Свете. Но рада, что потом взяла игру под свой контроль и довела матч до победы. Постараюсь еще прибавить к следующему кругу.

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В этом году из-за коронавируса необычный «Ролан Гаррос» – он проходит в конце сентября и начале октября, а не в мае. В Париже сейчас холодно, к тому же на турнире заменили мячи – и они летят не так хорошо. Все хоть и в одинаковых, но достаточно сложных условиях: ветер, дожди. Только Надаль и другие топы играют под крышей.

Очень соскучилась по атмосфере топ-турниров. «Ролан Гаррос» – один из моих любимых Больших шлемов. Даже если чувствуешь предстартовый мандраж, эти эмоции ни с чем не сравнятся», – сказала 29-летняя Анастасия после матча.

Павлюченкова и Кузнецова сыграли странный матч: три сета, но ни в одном не было равной борьбы

Павлюченкова выиграла в трех сетах со счетом 6:1, 2:6, 6:1

Во втором круге Анастасия сыграет с Катериной Синяковой.

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