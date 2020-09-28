Первая ракетка России Даниил Медведев завершил выступление уже в первом круге Открытого чемпионата Франции, уступив венгру Мартону Фучовичу – 4:6, 6:7(3), 6:2, 1:6.
Прежде Даниил трижды встречался с Мартоном (дважды в ATP-туре и еще раз на молодежном уровне) и выиграл все три очных матча, но первая игра в рамках турниров «Большого шлема», продолжавшаяся 3 часа 20 минут, закончилась неудачно. Медведев позволил оппоненту заработать 13 брейк-пойнтов и отыграл 7 из них, но сам взял только 5 подач соперника.
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- Медведев в четвертый раз выступил в Париже и в четвертый раз выбыл в первом же раунде.
- На всех остальных «Шлемах» он доходил минимум до третьего круга, а на US Open у него в активе уже финал (2019) и полуфинал (2020).
- Фучович во втором круге сыграет с Альбертом Рамосом.
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