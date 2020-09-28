Прежде Даниил трижды встречался с Мартоном (дважды в ATP-туре и еще раз на молодежном уровне) и выиграл все три очных матча, но первая игра в рамках турниров «Большого шлема», продолжавшаяся 3 часа 20 минут, закончилась неудачно. Медведев позволил оппоненту заработать 13 брейк-пойнтов и отыграл 7 из них, но сам взял только 5 подач соперника.