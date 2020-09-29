«Ролан Гаррос»-2020 начался, как кажется, сенсацией – пятая ракетка мира Даниил Медведев влетел 63-й. Мартон Фучович раскидал главную надежду русского тенниса в четырех сетах и сделал это с громадным запасом. На самом деле никакой сенсации не случилось. Позиции в рейтинге удивлять не должны – Даниил убийственно плох на грунтовом покрытии.

Несколько контекстуальных фактов указывали на возможность раннего вылета еще перед стартом французского мэйджора. Серия поражений Даниила на грунте равнялась пяти матчам (теперь их шесть), причем за это время его наказывали не только грунтовики, вроде Доминика Тима, но и игроки без явной специализации: Гвидо Пелья, Пьер-Юж Эрбер (вообще профильный парник) и Уго Юмбер. Последняя победа Даниила на песке датируется 27 апреля 2019 года – тогда он переборол Кэя Нисикори и вышел в финал турнира в Барселоне.

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Пожалуй, единственный светлый отрезок в карьере Даниила на грунте случился как раз тогда. В связке с каталонским турниром Медведев был в полуфинале в Монако – в остальном же песок несет пятой ракетке мира сплошные разочарования.

История отношений с парижским «ТБШ» и вовсе исключительно печальная: Даниил играл на нем четырежды и всегда вылетал в первом круге, при этом нельзя сказать, что список палачей выглядит ужасающе: Бенжамен Бонзи, Люка Пуй, уже упомянутый Пьер-Юж Эрбер и теперь Мартон Фучович.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Очень хочется пошутить, что теперь Даниил наконец-то проиграл не французу, но ситуация совсем не веселая. Да, рейтинговых очков на «Гарросе» Медведев не защищает, потому что их просто нет, но сложившаяся тенденция показывает либо постоянную расконцентрацию на старте парижского мэйджора, либо психологический барьер, который в следующем году станет еще весомее.

Говорить, что Медведев и грунт не совместимы, было бы не совсем верно. Даже в матче против Фучовича отрезками Даниил выдавал хороший обмен ударами, здорово выбегал к сетке и собирал мячи по углам, но полноценная картинка игры не складывалась из-за нервов. Уже после первого проигранного сета Медведев завелся, начал общаться с командой, что в итоге вылилось в потерю очков на решающем тай-брейке второго сета – при счете 3:4 он отдал две своих подачи и сломал ракетку. Судья оштрафовала Даниила на один балл, потому что предупреждение стало вторым – сет уплыл Фучовичу.

В третьей партии показалось, что Даниил собрался, но его хватило ровно на восемь геймов – в четвертом сете у пятой ракетки мира отказала вторая подача (25% выигранных мячей) и серьезно засбоила точность – 17 невынужденных ошибок против шести у Фучовича.

Даниил Медведев, «Ролан Гаррос»-2020 Фото: Getty Images

«Ролан Гаррос» для Медведева закончен, и перед продолжением сезона на харде важно сделать выводы. Место на Итоговом турнире у Медведева уже никто не отнимет, но решение грунтового вопроса откладывается на 2021 год. На данный момент в десятке нет игроков хуже Медведева на грунте. Где-то рядом с ним Маттео Берреттини и Гаэль Монфис, который давно не выдает результатов уровня полуфинала «РГ»-2008. Показательный момент – статистика Медведева в сравнении с Тимом, выигравшим недавно US Open. У австрийца почти в 15 раз больше выигранных матчей на грунте. Даже с поправкой на длительность карьер теннисистов это архимного.

Дело точно не в том, что Медведев не умеет играть на грунте. Эксперт Eurosport Матс Виландер, например, тоже считает, что проблема в психологии: «Даниилу надо работать над собой. Он должен поменять отношение к таким эпизодам, которые случились в матче с Фучовичем. Если он хочет быть на уровне Джоковича, Федерера, Надаля и Тима, то ему следует обрести психологическое равновесие».

Искать верное объяснение провала Медведева на очередном «Ролан Гаррос» можно долго. Главное, чтобы его осознавал сам игрок – в этом году грунтовый сезон был скоротечным и избавил Даниила от защиты очков в Монако и Барселоне, но в 2021-м велик риск отката в рейтинге, если Медведев не помирится с грунтом.

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