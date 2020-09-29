Пора слушать очередной подкаст Eurosport.ru о первых днях «Ролан Гаррос». Обсудили вылет первой ракетки России Даниила Медведева, который дерзко подал с руки, но завершил борьбу в первом круге. А также о непривычной погоде, победах грунтовых фаворитов и тай-брейках в пятом сете.

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Roland-Garros
Медведев – худший в топ-10 на грунте. Что не так?
4 ЧАСА НАЗАД

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Медведев – худший в топ-10 на грунте. Что не так?

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Roland-Garros
Медведев в четвертый раз подряд выбыл в первом круге «Ролан Гаррос»
14 ЧАСОВ НАЗАД
Roland-Garros
Первый круг «РГ»: Надаль сыграет с белорусом, Кузнецова – с Павлюченковой
24/09/2020 В 18:36