Пора слушать очередной подкаст Eurosport.ru о первых днях «Ролан Гаррос». Обсудили вылет первой ракетки России Даниила Медведева, который дерзко подал с руки, но завершил борьбу в первом круге. А также о непривычной погоде, победах грунтовых фаворитов и тай-брейках в пятом сете.

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Roland-Garros Медведев – худший в топ-10 на грунте. Что не так? 4 ЧАСА НАЗАД

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Roland-Garros Медведев в четвертый раз подряд выбыл в первом круге «Ролан Гаррос» 14 ЧАСОВ НАЗАД