Пора слушать очередной подкаст Eurosport.ru о первых днях «Ролан Гаррос». Обсудили вылет первой ракетки России Даниила Медведева, который дерзко подал с руки, но завершил борьбу в первом круге. А также о непривычной погоде, победах грунтовых фаворитов и тай-брейках в пятом сете.
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