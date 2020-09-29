Российский теннисист Андрей Рублев совершил невероятный камбэк в стартовом матче «Ролан Гаррос» против Сэма Куэрри – 6:7(5), 6:7(4), 7:5, 6:4, 6:3.
Теннисисты провели на корте 3 часа 17 минут. Рублев уступил американцу по подачам навылет (23-29), но действовал намного чище (2 двойные ошибки против 11 у Сэма). Андрей реализовал 8 брейк-пойнтов из 15, его соперник – 4 из 9.
Это четвертая встреча Рублева и Куэрри. Американец выиграл их первый очный матч на Уимблдоне-2019, но дальше верх брал русский теннисист – 3-1.
- Всего двумя днями ранее Рублев рубился в финале Гамбурга против Стефаноса Циципаса и взял титул.
- Следующим соперником Рублева станет испанец Алехандро Давидович-Фокина.