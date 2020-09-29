Теннисисты провели на корте 3 часа 17 минут. Рублев уступил американцу по подачам навылет (23-29), но действовал намного чище (2 двойные ошибки против 11 у Сэма). Андрей реализовал 8 брейк-пойнтов из 15, его соперник – 4 из 9.