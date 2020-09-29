Серб Новак Джокович переиграл шведа Микаэля Имера в матче первого раунда «Ролан Гаррос» – 6:0, 6:2, 6:3.
По ходу встречи Новак заметил на трибунах человека в кепке с надписью «Федерер» и отправил ему воздушный поцелуй. В соцсетях начали строить конспирологические теории о новм скандале, но первая ракетка мира объяснил на послематчевой пресс-конференции, что это просто был его друг детства. «Я отправил ему поцелуй, был рад увидеть его на матче», – сказал Джокович.
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- Во втором раунде Новак сыграет с литовцем Ричардасом Беранкисом.
- На предыдущем мэйджоре (US Open) Джокович получил дисквалификацию за то, что ударил мячом в линейную судью.
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