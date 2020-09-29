По ходу встречи Новак заметил на трибунах человека в кепке с надписью «Федерер» и отправил ему воздушный поцелуй. В соцсетях начали строить конспирологические теории о новм скандале, но первая ракетка мира объяснил на послематчевой пресс-конференции, что это просто был его друг детства. «Я отправил ему поцелуй, был рад увидеть его на матче», – сказал Джокович.