Серб Новак Джокович переиграл шведа Микаэля Имера в матче первого раунда «Ролан Гаррос» – 6:0, 6:2, 6:3.

По ходу встречи Новак заметил на трибунах человека в кепке с надписью «Федерер» и отправил ему воздушный поцелуй. В соцсетях начали строить конспирологические теории о новм скандале, но первая ракетка мира объяснил на послематчевой пресс-конференции, что это просто был его друг детства. «Я отправил ему поцелуй, был рад увидеть его на матче», – сказал Джокович.

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  • Во втором раунде Новак сыграет с литовцем Ричардасом Беранкисом.
  • На предыдущем мэйджоре (US Open) Джокович получил дисквалификацию за то, что ударил мячом в линейную судью.

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