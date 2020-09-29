Мужчины

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Roland-Garros Джокович послал воздушный поцелуй фанату в кепке с надписью «Федерер» ЧЕРЕЗ МИНУТУ

За одним исключением главные русские теннисисты прошли дальше. Карен Хачанов в трех сетах управился с Камилем Майхшаком. Поляк жестко уперся в стартовой партии, а на старте второй сразу взял подачу Карена. К счастью, Хачанов вскоре сделал обратный брейк, а потом добавил еще. Третий сет развивался по такому же сценарию – 7:6(3), 6:3, 6:3. Дальше на очереди Иржи Веселы.

Неуступчивый поляк сперва упирался, но Хачанов справился в 3-х сетах

Андрей Рублев были близок к завершению турнира. Стартовые два сета против Сэма Куэрри выдавались наиупорнейшими, а на тай-брейке оба раза сильнее оказывался американец. Но первым устал именно он, а не всего двумя ранее игравший (и побеждавший) в финале Гамбурга Андрей. 6:7(5), 6:7(4), 7:5, 6:4, 6:3 – великий камбэк Рублева. Осталось отдохнуть перед матчем против Алехандро Давидович-Фокиной.

Топы

Рафаэль Надаль и Доминик Тим сделали уверенный шаг на встречу к очному полуфиналу. Король грунта в трех сетах переиграл Егора Герасимова – 6:4, 6:4, 6:2. Белорус не смог воспользоваться крайне некомфортными для испанца условиями – посмотрим, что сделает Маккензи Макдональд.

Даже непривычные условия не помешали Рафе танком проехать по сопернику в первом круге

Принцу грунта и новоиспеченному чемпиону US Open противостоял Марин Чилич. Были опасения, что Тиму будет нелегко после перелета и опьяняющего первого большого успеха двухнедельной давности, но он развеял все сомнения скептиков – 6:4, 6:3, 6:3.

Лидер мирового рейтинга Новака Джокович стартовал еще увереннее – Микаэль Имер выгрыз у Ноле всего 5 геймов – 6:0, 6:2, 6:3. Новак между розыгрышами успевал даже отправлять воздушные поцелуи болельщикам Федерера.

Энди Маррей и Стэн Вавринка пока еще пользуются магией имен. В 2016-м и 2017-м в Париже они дрались друг с другом в упорных полуфинальных матчах. А в 2020-м жребий свел их в первом же раунде, и игра вообще не соответствовала статусу: травмированный-перетравмированный Энди взял у чемпиона «Ролан Гаррос»-2015 всего шесть геймов – 1:6, 3:6, 2:6.

Маррей никогда не влетал на «Шлемах» так крупно – Вавринка постарался

Пятая ракетка турнира Стефанос Циципас, который недавно оспаривал корону Гамбурга с Андреем Рублевым, повторил ее финт: слил два стартовых сета Хауме Мунару, а потом взялся за дело – 4:6, 2:6, 6:1, 6:4, 6:4.

Дальше прошел и финалист Открытого чемпионата США Александр Зверев, за три сета закрывший Денниса Новака – 7:5, 6:2, 6:4.

Сенсация

Увы, соавтором главной сенсации раунда стал Даниил Медведев, а на столь ранней стадии сенсация с его участием может быть лишь со знаком минус. Да, грунт – худшее покрытие первой ракетки России (на турнир Даниил приехал с пятиматчевой серией поражений) и предыдущие три поездки в Париж тоже закончились для него первым кругом. Но предыдущий «Ролан Гаррос» был почти полтора года назад: еще до ультрапрорыва, еще до финала и полуфинала US Open. А в соперниках был Мартон Фучович, который проиграл Даниилу все предыдущие три очные встречи (2 – уже на уровне АТР-тура).

Не помогло ничего: ни попытка сбить венгра подачей с руки, ни выхлоп гнева на ракетке – он привел к штрафу и проигрышу второго сета, после чего Даниил вроде бы собрался и забрал третью партию, но в начале четвертой все стало ясно – 4:6, 6:7(3), 6:2, 1:6.

Женщины

Россия

Безусловно, главным матчем для русского тенниса стало очное противостояние Светланы Кузнецовой и Анастасии Павлюченковой. Игра получилась максимально странной: вроде понадобились все три сета, но в каждом одна из участниц намного превосходила соперницу. Женский теннис в чистом виде – 6:1, 2:6, 6:1 в пользу Насти. Кузнецова в третий раз подряд проигрывает первый раунд Парижа, хотя у нее есть даже титул «Ролан Гаррос» (2009).

Павлюченкова и Кузнецова сыграли странный матч: три сета, но ни в одном не было равной борьбы

Дарья Касаткина, казалось, после полученной в Риме травмы должна была выбыть на длительный срок. Ничего подобного! Экс-десятая ракетка мира продолжает возвращать былую форму, а для хорошей разминки подошла француженка Армони Тан – 6:2, 6:1 за 65 минут.

Варвара Грачева приятно удивила на US Open, но спустя две недели ей не подфартило сразу попасть на пятую ракетку планеты Элину Свитолину. Матч выдался исключительно боевым, но более опытная и титулованная украинка все же сильнее – 7:6(2), 6:4.

Грачева героически отыграла два матчбола у Свитолиной, но на третий сил не хватило

Первая ракетка России в рейтинге WTA Екатерина Александрова убрала с пути одну австралийку Мэддисон Инглис (6:3, 6:3) и теперь сразится со второй – Астрой Шармой, которая со своей стороны оставила без второго раунда Анну Блинкову (6:3, 2:6, 7:5).

125-я ракетка мира Людмила Самсонова составила достойную конкуренцию Софии Кенин, но дальше все равно прошла чемпионка Australian Open – 6:4, 3:6, 6:3.

Маргарита Гаспарян взяла только 5 геймов у 16-й сеяной Элис Мертенс (2:6, 3:6). Камилла Рахимова неожиданно нанесла поражение Шелби Роджерс с тем же счетом (6:2, 6:3).

Топы

Первая сеяная и чемпионка Парижа-2018 Симона Халеп лишь один сет раздумывала над загадкой Сарой Соррибес. Во втором проблем уже не было – 6:4, 6:0.

Вторая ракетка турнира Каролина Плишкова потратила намного больше усилий, чтобы превзойти египтянку Майар Шериф – 6:7(9), 6:2, 6:4. А в следующем круге чешку ждет Алена Остапенко.

Данка Ковинич после матча с Викторией Азаренкой наверняка задавалась вопросом: «За что?» Белоруска за обидные поражения в финале US Open и четвертьфинале Рима выместила всю злость на бедной черногорке – 6:1, 6:2.

Азаренко не растеряла форму после финала US Open и беспощадно снесла Ковинич

Дальше прошла и Серена Уильямс: землячка Кристи Херим Ан сопротивлялась только в первом сете – 7:6(2), 6:0.

Поскольку действующая победительница «Ролан Гаррос»-2019 Эшли Барти не стала защищать титул, ее соперница по прошлогоднему финалу Маркета Вондроушова тоже решила не париться и всего за 1 час 5 минут слила Иге Швёнтек – 1:6, 2:6.

Сенсация

Вылет Кристины Младенович при ее нынешнем рейтинге сложно назвать сенсацией, но уж очень эффектно она это умеет делать. На US Open француженка проиграла Варваре Грачевой с 6:1, 5:1 и четырех матчболов.

В этот раз Младенович вела всего лишь 5:1 против Лауры Зигемунд и имела сетбол. В этот момент судья не заметил второе касания мяча корта у немки, а Кристина коснулась сетки. Как отреагировала на это досадное происшествие Младенович? Проиграла шесть геймов подряд – 5:7. Ну и во втором сете доминировала уже Зигемунд.

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