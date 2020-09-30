Швейцарский теннисист Стэн Вавринка обыграл немца Доминика Кёпфера во втором раунде «Ролан Гаррос» – 6:3, 6:2, 3:6, 6:1.

По ходу первого сета матч прервался звучным хлопком откуда-то с неба.

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Через несколько минут префектура полиции Парижа подтвердила, что это был именно хлопок, а не взрыв: «Никакого взрыва нет, это был истребитель, который преодолел звуковой барьер».

  • В третьем круге «РГ» Вавринка сыграет с победителем пары Уго Гастон – Йосихито Нисиока.
  • В прошлом году победителем «Ролан Гаррос» стал Рафаэль Надаль.

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