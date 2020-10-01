Самое время послушать очередной подкаст Eurosport.ru – под прицелом четвертый день «Ролан Гаррос». Обсудили навязчивое желание Александра Зверева с выходами к сетке, а также неуважительное поведение Маккензи Макдональда, который подал королю грунта с руки.

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Roland-Garros Highlights | Aryna Sabalenka - Daria Kasatkina 29 МИНУТ НАЗАД

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Roland-Garros Полюбуйся, на каких безумных скоростях играли Тим и Сок. Это точно грунт? ЧАС НАЗАД