Самое время послушать очередной подкаст Eurosport.ru – под прицелом четвертый день «Ролан Гаррос». Обсудили навязчивое желание Александра Зверева с выходами к сетке, а также неуважительное поведение Маккензи Макдональда, который подал королю грунта с руки.
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