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Roland-Garros Матч Вавринки прервался громким хлопком с неба. Что случилось? ВЧЕРА В 14:33

Дальше прошли и Карен Хачанов, и Андрей Рублев. Карен в четырехсетовом триллере преодолел сопротивление чеха Иржи Веселы.

Хачанов и Веселы закончили 3 сета со счетом 7:6. Очень жесткий матч

А Рублев – тоже в четырех сетах – переиграл испанца Алехандро Давидович-Фокина.

Рублев в 4-х сетах сломил Давидович-Фокина

Остальные

Грунтовый Король Рафа Надаль не оставил никаких шансов американцу Маккензи Макдональду – 6:1, 6:0, 6:3. Новак Джокович тоже решил вопрос с проходом в третий круг за три сета – пострадал литовец Ричардас Беранкис.

Новак Джокович Фото: Getty Images

Также дальше прошли Доминик Тим, Роберто Баутиста, Стефанос Циципас, Александр Зверев и Стэн Вавринка. В третьем круге Хачанов сыграет с Кристианом Гарином, Рублев – с Кевином Андерсоном, Надаль – со Стефано Травальей, а Джокович – с Даниэлем Галаном.

Женщины

19-летняя Камилла Рахимова не смогла пробиться в третий круг, проиграв гречанке Марии Саккари – 6:7, 2:6. Анастасия Павлюченкова тоже вылетела – ей не удалось справиться с игрой чешки Катерины Синяковой. А вот Екатерина Александрова пригасила австралийку Астру Шарму и теперь встретится с Элиной Свитолиной.

«Был взрыв, словно петарда взорвалась». Победное интервью Александровой

Еще две россиянки – Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова – тоже покидают Париж. Даша проиграла Арине Соболенко, Вероника – Петре Мартич.

Касаткина с баранкой проиграла Соболенко

В следующий круг пробились Симона Халеп и Кики Бертенс, а Каролина Плишкова вылетела в борьбе с Аленой Остапенко. Первую ракетку мира Халеп ждет поединок против Аманды Анисимовой. А еще нас ждет огненная встреча Бертенс и Синяковой.

Остапенко раздавила Плишкову и шагнула в третий круг

Roland-Garros Матч Рафы, игра Свитолиной с Александровой. Программа 6-го дня «РГ» 6 МИНУТ НАЗАД