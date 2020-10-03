Вашему вниманию свежий подкаст Eurosport.ru, который провели комментаторы Вадим Кольцов и Илья Геец. Обсудили важность родственных связей между теннисистами, а также устроили батл на знание игроков из второй сотни рейтинга.
Прослушать подкаст можно на платформе SoundCloud – просто кликни на ссылку и получи мощный заряд из новых знаний и позитива.
Roland-Garros
Highlights | Aljaz Bedene - Stefanos Tsitsipas
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