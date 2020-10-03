Российский теннисист Карен Хачанов обыграл чилийца Кристиана Гарина (6:2, 3:6, 6:4, 6:2) и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос».
Матч продлился 2 часа 29 минут. Занимающий 16 строчку мирового рейтинга Карен выполнил 3 эйса, исполнил 8 брейков и дважды ошибся при подаче.
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Хачанов повел в личных встречах против Гарина – 1-0.
- В четвертом круге Карен будет противостоять победителю пары Джокович – Галан.
- В прошлом году Хачанов добрался до 1/4 финала «РГ».
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