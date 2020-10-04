Российская теннисистка Яна Сизикова подозревается в участии в договорном матче на «Ролан Гаррос». 25-летняя спортсменка выступала в парном разряде с американкой Мэдисон Брингл.

WELT со ссылкой на близкие к ситуации источники сообщает, что расследование ведут Tennis Integrity Unit (теннисная антикоррупционная организация) и французская полиция. Дело завели из-за матча первого круга, который Сизикова и Брингл играли против румынок Патрисии Тиг и Андреа Миту.

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Букмекеры вычислили серию подозрительных ставок на то, что румынские теннисистки выиграют пятый гейм второго сета. В нем подавала Сизикова, допустив две двойные ошибки. Они с Бренгл уступили гейм под ноль.

Инсайдерs сообщают, что поставленная у различных букмекеров сумма пока неизвестна. Скорее всего, она составляет несколько сотен тысяч евро. Расследование выявит степень вины теннисисток.

Матч завершился со счетом 7:6 (8), 6:4 в пользу румынок.

Сизикова – победительница одного турнира WTA в парном разряде.

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