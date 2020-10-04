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Roland-Garros Российская теннисистка подозревается в участии в договорняке на «РГ» 2 ЧАСА НАЗАД

Андрей Рублев и Карен Хачанов дружно шагнули во вторую неделю турнира. Рублев переиграл двукратного финалиста мэйджоров – южноафриканца Кевина Андерсона, удивив комментаторов Eurosport, которые настраивались на долгий матч. Андрею хватило чуть более полутора часов – 6:3, 6:2, 6:3. В 1/8 финала он встретится с Мартоном Фучовичем, который выбил Даниила Медведева.

Рублев красиво расправился с двукратным финалистом мэйджоров и вышел во вторую неделю

Хачанов играл против профильного грунтовика Кристиана Гарина из Чили и провозился дольше – ровно 2,5 часа. Карен уверенно забрал первый сет и дрогнул во втором – пришлось играть четыре, но в целом российский теннисист не испытал ощутимых проблем. Игра завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:4, 6:2. Следующий – Джокович.

Хачанов легко раскурочил гиперболоид Гарина. На очереди Джокович

Топы

Первые сеяные пока чувствуют себя предельно комфортно. Новак Джокович расправился со 153-й ракеткой мира из Колумбии Даниэлем Галаном – 6:0, 6:3, 6:2. Больше внимания привлекала не игра, а помощь Новака в приведении корта в порядок после дождя.

Любезный Джокович помог персоналу «Ролан Гаррос» прочистить линии корта

Рафаэль Надаль столь же уверенно прошел Стефано Травалью – 6:1, 6:4, 6:0.

Надаль разрешил сопернику провести пару красивых ударов, а потом уничтожил его

Доминик Тим не повесил баранку Касперу Рууду, но был близок – 6:4, 6:3, 6:1, и казавшийся неуступчивым норвежец едет домой.

Тим напоминает анаконду – чем больше сопротивляется жертва, тем сильнее хватка

Александр Зверев в трех сетах прошел Марко Чеккинато – 6:1, 7:5, 6:3. Саша снова делал двойные ошибки в неподходящие моменты (пять за матч) и не подал на победу, вытащив ее на чужой подаче, но смотрелся более уверенно, чем в предыдущем раунде, который растянулся на пять сетов.

Стефанос Циципас провел на корте даже меньше полутора часов и отправился отдыхать – Аляж Бедене снялся при счете 6:1, 6:2, 3:1 из-за травмы.

Сенсации

«РГ»-2020 – уже уникальный. В четвертый круг пробились 213-я ракетка мира Себастьян Корда и 239-й номер Уго Гастон. Это самые нерейтинговые участники 1/8 финала «Ролан Гаррос» за 18 лет. 20-летний американец Корда на пути ко второй неделе прошел Джона Изнера, а единственный оставшийся на турнире француз Гастон совершил сенсацию в пятисетовике против Стэна Вавринки. В решающей партии он повесил швейцарцу 6:0.

20-летний француз в триллере с Вавринкой сотворил главную сенсацию первой недели

Также турнир лишился седьмого сеяного Маттео Берреттини, который в трех сетах проиграл немцу Даниэлю Альтмайеру (186-й в рейтинге ATP). После сенсационной победы Даниэль по-русски поблагодарил родителей – оказалось, он вырос в семье россиянки и украинца.

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В третьем круге «Ролан Гаррос» покинула последняя российская теннисистка – первая ракетка страны Екатерина Александрова. Жребий свел ее с Элиной Свитолиной, и Екатерина уступила, хотя в обоих сетах уверенно держала свою подачу (на старте второй партии спортсменки обменялись брейками). Свитолина выходила вперед и побеждала при 5:4 и 6:5.

Топы

Увереннее всех пока выглядит первая сеяная Симона Халеп, взявшая реванш у Аманды Анисимовой за прошлогоднее поражение во Франции – 6:0, 6:1.

Халеп подарила Анисимовой лишь гейм и отпраздновала победу в стиле Рублева

Кики Бертенс прошла Катерину Синякову (6:2, 6:2) и оправилась после матча с Сарой Эррани, который покинула на инвалидной коляске. София Кенин обыграла Ирину Бару (6:2, 6:0), Петра Квитова – Лейлу Фернандес (7:5, 6:3). Восьмая сеяная Арина Соболенко завершила турнир – в трехсетовом поединке она уступила Онс Жабер (6:7 (7), 6:2, 3:6).

Roland-Garros Любезный Джокович помог персоналу «Ролан Гаррос» прочистить линии корта 9 ЧАСОВ НАЗАД